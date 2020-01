Auberge sur la côte: le calme à La Malbaie

Pour un séjour plein de confort et de tranquillité, l’Auberge sur la Côte reste parfaite. Les invités y rencontrent une hôtesse accueillante, y logent dans une chambre chaleureuse et ils admirent le fleuve juste devant.

Photo courtoisie

Comme un appel au calme et au ressourcement, on se pose en douceur à l’Auberge sur la Côte, à La Malbaie, dans Charlevoix. Située à Pointe-au-Pic, l’auberge de Lise Gagné accueille des invités depuis les années 1950. Propriétaire depuis près de deux ans, elle suggère onze chambres, chacune avec sa personnalité et son charme unique, dans le confort, et un décor chaleureux avec vue sur le jardin ou sur le fleuve. On apprécie l’accueil de l’hôtesse plein de convivialité, tout comme le soin apporté à la décoration et l’ambiance décontractée. Les pièces romantiques, parfois plutôt champêtres, mais toujours relaxantes et classes avec leur joli mobilier et des boiseries d’origine conservées et mises en valeur, plaisent assurément. Chacune accueille de deux à quatre invités et dispose d’une salle de bain privée avec une douche (parfois avec une baignoire). Une chambre au rez-de-chaussée reste accessible pour une personne à mobilité réduite ne se déplaçant pas en fauteuil roulant.

LE BONHEUR

Courtoisie

Le soir, on relaxe paisiblement dans l’un des fauteuils au grand salon dominé par un foyer en superbes pierres des champs. La pièce, chaleureusement parée de bois, est magnifique. Le jour, les invités préfèrent plutôt le salon dans la verrière avec sa vue imprenable sur la baie afin d’admirer l’immensité du fleuve Saint-Laurent.

Le matin, le déjeuner continental est servi au joli et coloré coin déjeuner. Céréales, muesli, yogourt, œufs cuits durs, cretons, tartinades et pains variés, fromages et fruits frais sont proposés. De nombreux produits locaux ravissent les palais.

À savoir

TARIFS | Une nuit en occupation double à partir de 100 $, déjeuner inclus.

SERVICES | On trouve un four à micro-ondes au coin-repas, l'hôtesse fournit les couverts si nécessaire. On accède à la location d'un chalet à proximité pour six invités (trois lits) avec une cuisine tout équipée et un salon avec foyer.

ACTIVITÉS TOUT PRÈS | On s'adonne à la randonnée pédestre, à la raquette, au ski de fond, on patine sur l'anneau de glace et on glisse sur des tubes au Centre de plein air les Sources Joyeuses. Le parc national des Hautes-Gorges-de-la-rivière-Malbaie offre aussi une belle variété d'activités hivernales.

► Auberge sur la Côte : 205, chemin des Falaises, La Malbaie (Québec) G5A 3C9, 1 844 202-9881 aubergesurlacote.com