Bobby Bazini en Asie

L’année 2020 commence du bon pied pour Bobby Bazini. L’auteur-compositeur de 30 ans vient de lancer deux extraits, Choose You et Move Away, qui se retrouveront sur son futur album en mai prochain. Dans moins d’un mois, il partira aussi faire une tournée de concerts dans des hôtels en Europe et en Asie. Le Journal s’est entretenu avec lui.

Pourquoi avoir décidé de sortir simultanément tes deux nouvelles chansons ?

« Ce sont deux pièces qui ont un peu un lien. Quand je les ai écrites, ça venait de faire dix ans que j’étais avec ma blonde. Cette année, ce sera aussi mes dix ans de carrière. Move Away parle de poursuivre ses rêves. Et Choose You, c’est une chanson d’amour. Ça dit un peu que, même si je pouvais retourner en arrière, je ne changerais rien. Et c’est la même chose pour la carrière. Je trouvais que ces deux chansons-là allaient bien ensemble, même si en ce qui concerne la sonorité, elles sont totalement différentes. Ça reflète aussi l’album, car chaque pièce est très unique, elle a vraiment son univers. »

Tu as fêté ton 30e anniversaire l’an dernier. Ce nouveau cap se reflétera-t-il sur l’album ?

« Oui, c’est fou comme ça passe vite ! Quand j’ai sorti mon premier extrait, I Wonder, j’avais 19 ans ! Je pense que les gens vont peut-être remarquer un peu une différence vocalement et dans l’écriture. Il y a peut-être une maturité de plus. Move Away a été pour moi un défi à chanter. J’ai travaillé avec un auteur-compositeur du Brésil, Pedro Vito, et il m’a beaucoup poussé avec ma voix à essayer d’autres tonalités. Au début de cette pièce, je suis dans le plus bas où je peux aller vocalement. »

L’album va paraître à quel moment ?

« La date exacte n’a pas encore été annoncée, mais ce sera en mai. J’ai bien hâte que les gens l’entendent ! Il y a un côté plus moderne, plus pop. »

Le mois prochain, tu feras une petite tournée internationale où tu joueras en Turquie, à Singapour, en Chine, à Londres, à Barcelone et à Montreux. Comment cette tournée s’est-elle mise en place ?

« L’an passé, j’ai été invité au Festival de jazz de Montreux, en Suisse. Je jouais sur la scène gratuite, devant l’eau. C’était magnifique. Il y a un jury qui m’a ensuite choisi pour faire partie de cette tournée-là. C’est en collaboration avec les hôtels Fairmont. Ce sont des spectacles gratuits qui servent un peu d’outil promotionnel pour le festival. On va aussi en profiter pour se promener dans les villes et tourner des vidéos.

« C’est une super belle opportunité pour moi. Je ne suis jamais allé en Asie ni en Turquie. J’avais déjà joué en Europe, mais ce sera ma première fois dans plusieurs de ces villes. [...] Je suis vraiment honoré d’avoir été choisi par le festival. Je ferai des spectacles d’une heure. J’en profiterai pour jouer de nouvelles pièces. À Shanghai, je vais aussi jouer avec l’un des plus vieux bands de jazz en Chine. Les musiciens ont tous 80 ans ! »

Cette tournée pourrait-elle t’ouvrir des portes sur d’autres marchés ?

« J’ai l’impression que oui. Au départ, je n’avais été invité qu’au Festival de Montreux pour faire un spectacle sur la scène gratuite. Et ça m’a ensuite amené à cette tournée-là. Donc, je me dis que ça pourrait très bien ouvrir d’autres portes. On travaille sur d’autres trucs à l’international qu’on ne peut pas encore annoncer. Mais ça regarde bien, cette année, pour que je joue de plus en plus à l’étranger. »

Le 7 mai, tu joueras devant le public montréalais avec un spectacle au Théâtre Outremont. Comment envisages-tu cette soirée ?

« J’ai hâte de retrouver mon public québécois ! Je n’ai jamais joué dans cette salle. C’est un très beau théâtre. Puisque l’album sortira durant ce mois-là, ce sera le nouveau spectacle. Je vais interpréter de nouvelles chansons. D’autres dates seront aussi annoncées pour le Québec et le reste du Canada avec la nouvelle tournée cet automne. »

Peut-on dire que 2020 s’annonce comme une très grosse année pour toi ?

« Je pense que oui. Ça commence fort, en tout cas ! C’est drôle parce que ce n’était pas planifié. On dirait que tout arrive un peu en même temps avec la sortie des singles, l’album un peu plus tard et la tournée à l’international. On n’aurait pas pu mieux planifier ! »

► Bobby Bazini sera en spectacle le 7 mai au Théâtre Outremont. Pour les détails : bobbybazini.com.