Comme une charmante maison de plage

Ce charmant petit tout inclus de 122 chambres, propriété de Ocean Hotels, est idéalement situé non loin de Bridgetown, la capitale de la Barbade, et de l’aéroport international. Rénové en 2017, il est divisé en deux sections, pour les familles d’un côté, pour les adultes de l’autre. Chacun profitera de la magnifique plage de 300 mètres, bordée par une eau turquoise et calme.

À taille humaine, le Sea Breeze Beach House, construit parallèlement à la plage Maxwell, séduit par sa décoration que l’on peut décrire comme étant caribéenne, chic et contemporaine. Couleurs éclatées, grands tableaux de tortues de mer et mobilier en osier permettent aux touristes de se sentir immédiatement en vacances !Avec seulement une centaine de chambres, mais plus de 2,5 acres de propriété et 1000 pieds de plage de sable fin, le complexe ressemble plus à une boutique-hôtel qu’à un tout-inclus. Mieux encore : avec sa décoration décontractée et colorée, ses bâtiments ouverts sur l’extérieur et cette brise constante, on se croirait dans une maison de plage !

Rénovations

Les rénovations effectuées en 2017 ont permis de rafraîchir toutes les anciennes chambres, au nombre de 78.

En 2018 a été rajouté un bâtiment qui accueille--- 44 suites Mahogany, du nom de l’arbre emblématique de l’île, l’acajou. Ces suites disposent pour la plupart de vues directes sur l’océan. Elles offrent quantité de petites attentions en plus, comme un sac de plage, un service premium de café en chambre, un service de conciergerie spécialisée ou encore une sélection quotidienne de hors-d’œuvre. Les suites de luxe deux chambres famille sont idéales pour les familles nombreuses puisqu’elles permettent à quatre adultes et deux enfants, ou deux adultes et quatre enfants, de séjourner dans ses 80 mètres carrés.

Les rénovations ont également été l’occasion de diviser la propriété en deux parties distinctes : à droite de la réception se trouve la section pour adultes, avec une piscine et des jacuzzis accessibles pour les plus de 18 ans seulement. Une zone de relaxation qu’apprécieront les couples à la recherche de sérénité. À gauche de la réception se trouve la section pour tous, qui comprend le nouveau bâtiment Mahogany, entre autres, et deux autres piscines.

Dans les deux sections, une équipe sympathique propose toute une panoplie de services, allant de brumisateurs à des serviettes rafraîchissantes, en passant par des sorbets et, bien entendu, des cocktails !

Côté restauration, la propriété compte six restaurants, allant du décontracté (the Flying Fish, sur la plage, ou le Rum Shop Café, avec son bajan cutter, un sandwich barbadien), au plus classique (Mahogany Lounge, un buffet aux influences barbadiennes) et au plus sophistiqué (Aqua Terra, pour des spécialités de la terre et de la mer, et le Cerulean, pour le souper seulement et romantique à souhait).

Deux sections de plage

Le tout-inclus ne manque pas d’espace pour relaxer, contempler le bleu de l’océan ou prendre du soleil.

Le dock en bois, qui surplombe la plage, compte de nombreuses chaises Adirondacks (les Canadiens ne seront pas dépaysés) de toutes les couleurs, où il fait bon se reposer, un verre à la main, tout en observant les 1000 nuances de bleu de la mer.

Dans la section pour adultes, des jacuzzis et une piscine réservée aux plus de 18 ans permettent aux couples et aux groupes d’amis de se prélasser, en toute sérénité.

La longue plage de 300 mètres est quant à elle divisée en deux sections : l’une, proche de la piscine familiale, est propice aux activités nautiques, tandis que la section proche des jacuzzis est tranquille et invite à la relaxation.

De taille humaine, relax et décontracté, le Sea Breeze Beach House n’est pas une destination idéale pour faire la fête jusqu’aux petites lueurs du matin. Par contre, il est situé non loin de Oistins Fish Fry, un marché aux poissons très animé en soirée, et de St Lawrence Gap, un quartier animé.

Notre journaliste était l’invitée de Réseau Ensemble, un réseau d’agences de voyage, et de Vacances Air Canada.

PLUS

Un complexe à taille humaine, avec seulement 122 chambres, et disposé parallèlement à la plage.

MOINS

Un divertissement limité, donc on le conseille aux clients qui souhaitent relaxer dans un complexe d’un calme absolu.

L’hôtel en bref

122 chambres, dont 44 suites Mahogany

Six restaurants

Quatre bars

Dégustation hebdomadaire de rhum

Trois piscines, dont une pour adultes seulement

Centre de fitness, avec cours de yoga

Club pour enfants

Activités nautiques

non motorisées

Accès Wi-Fi dans tout le complexe

À savoir