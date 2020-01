Comment se faire pardonner quand on a commis l’irréparable?

Je suis un gars dans la fin de la trentaine. J’ai un job payant, mais fatigant. Ce qui fait que j’ai toujours eu du mal à contrôler mes instincts. Quand je suis à la maison et que les enfants ou bien ma femme se mettent à m’énerver, je crie ou bien je frappe dans les murs. Il faut dire que j’ai été élevé dans une famille de gens soupe au lait, comme on dit.

Je n’avais jamais levé la main sur ma femme ni sur aucun de mes deux enfants jusqu’au mois dernier. Je rentrais d’un voyage aux États où j’étais allé livrer de la marchandise pour la compagnie pour laquelle je travaille. J’avais roulé dix heures d’affilée sans presque m’arrêter pour être à la maison pour qu’on passe enfin une fin de semaine complète ensemble.

Malheureusement, un de mes fils avait fait un mauvais coup, et sa mère était en maudit contre lui. La chicane était déjà pognée dans la cabane, comme on dit, quand je suis débarqué. Tout le monde avait la baboune, et après avoir pris une couple de bières, je me suis engueulé avec ma blonde et j’ai perdu le nord.

Après avoir fessé dans le mur parce qu’elle m’ostinait au lieu d’essayer de me comprendre, je l’ai saisie, et en la maintenant par le cou je l’ai empêchée de bouger. Les garçons criaient comme des perdus et les voisins ont appelé la police. Ma blonde a porté plainte, comme le lui suggérait une policière venue sur les lieux. Je vais m’abstenir de vous raconter la suite de cette journée maudite, sauf pour vous dire que ma blonde a refusé de retirer sa plainte, que j’ai été obligé de déménager chez mes parents et que je ne peux plus approcher ma blonde ni voir mes enfants qui, paraît-il, ont peur de moi, à moins d’être accompagnés.

On m’a conseillé de suivre une thérapie contre la colère avant d’avoir la possibilité d’avoir mes enfants avec moi tout seul pour plus de quelques heures. Je m’en veux d’avoir fait ça, mais je ne suis pas le seul coupable. Comment convaincre ma blonde que c’est juste une erreur de parcours afin qu’elle retire sa plainte et qu’on puisse reprendre notre vie d’avant ? C’est quand même la première fois que je vais si loin.

Un gars qui s’en veut

Je pense que votre inscription à un groupe de parole fréquenté par des hommes dans votre situation, c’est-à-dire des hommes ayant envie de s’attaquer à corriger leur déviation, pourra vous mener au résultat que vous souhaitez. À la condition que vous mettiez toutes vos énergies dans cette opération.

Vous vous en voulez d’avoir fait ça, c’est-à-dire agressé violemment votre femme, mais vous soulignez dans la même phrase que « vous n’êtes pas le seul coupable ». Voulez-vous me dire qui d’autre pourrait être coupable de votre colère à vous ? Malheureusement, personne, mon cher. Cette colère est en vous, et il va falloir retourner à sa source pour la sortir de vous-même avant qu’elle ne vous fasse poser des gestes encore plus graves.

J’imagine qu’on a dû vous proposer un groupe d’entraide. Et si on ne l’a pas fait, je vous souligne que le réseau d’aide « À cœur d’homme » regroupe 31 organismes communautaires autonomes répartis sur l’ensemble du territoire du Québec. On le joint sans frais au 1-777-660-7799, et par courriel au acoeurdhomme@videotron.ca, ou encore sur son site web www.acoeurdhomme.com

Le fait que vous m’écriviez votre volonté de changer de comportement est en soi positif et significatif d’un réel désir de vous amender et de vous corriger. Mais vos proches qui ont toujours supporté vos sautes d’humeur, sont justifiés désormais de vous tenir à distance, vu les derniers gestes qui vous sont reprochés.