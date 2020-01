Coupe du monde de ski alpin de Bansko: Marie-Michèle Gagnon un peu moins fluide que la veille

(Sportcom) Après avoir obtenu le meilleur résultat de sa carrière en descente la veille, Marie-Michèle Gagnon a terminé en 27e place au terme de la deuxième épreuve de la Coupe du monde de ski alpin de Bansko, en Bulgarie, samedi.

Même si elle juge ce résultat positif, la skieuse de Lac-Etchemin a dit après la course ne pas avoir eu autant d’aisance sur ses skis que la veille. Après les premiers virages, elle ne maintenait pas le même rythme.

«J’ai été un peu brassée dans les quelques traverses plus difficiles, là où j’avais bien skié hier (vendredi), a-t-elle expliqué. C’était moins fluide et j’ai juste un peu moins utilisé mon équipement de la bonne façon. Maintenant je sais plus ce qui me manque, ce qu’il faut que je fasse, pour aller chercher plus de vitesse.»

Elle a accusé un retard de 2,44 secondes sur la gagnante Elena Curtoni (1 min 29,31 s). Cette dernière a terminé au sommet d’un podium tout italien. Elle a remporté l’épreuve devant ses compatriotes Marta Bassino (+0,10 seconde) et Federica Brignone (+0,14 seconde). Marie-Michèle Gagnon était la seule Canadienne à prendre le départ.

Elle avait terminé en 13e place au terme de la descente de vendredi. Avant les épreuves à Bansko, son meilleur résultat dans cette discipline avait été une 26e place à l’étape de Lake Louise, le mois dernier. Dimanche, elle prendra part à l’épreuve de super-G.