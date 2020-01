Créer des ponts

De nouveaux visages issus de communautés autochtones percent l’écran par leur authenticité. Ils s’inscrivent dans une diversité avec laquelle les ponts ont, trop souvent, été brisés ou fragilisés. Ils viennent de nations qu’on a cantonnées dans des clichés plutôt que d’encourager un dialogue mutuellement enrichissant. Il était temps de poser notre regard sur eux et de les inclure dans notre paysage télévisuel.

« Nous avons 11 nations distinctes. Chacune a sa culture, sa langue, comme on l’entend avec Daisie dans Fugueuse qui est une Attikamek, constate le comédien Xavier Huard qui parcourt le Québec pour donner des ateliers de jeu auprès des différentes communautés. Un acteur travaille avec son bagage, son vécu, qui nourrit ses émotions. Je pense que cette ouverture va enrichir l’expérience du public. »

« Ces nations, c’est 11 visages différents, avec leurs intonations, leur humour, explique le comédien Brad Gros-Louis. On m’a appelé pour l’audition de Fugueuse, mais n’étant pas un Attikamek, j’ai décliné. Ce qui me fait plaisir, c’est de voir que l’équipe a fait son travail pour bien faire les choses en recrutant des acteurs attikameks. Ils ont fait des recherches sur la Nation, ses comportements. Quand j’ai décroché le rôle de Gabriel dans L’heure bleue, j’ai eu des conversations avec les auteurs pour qu’on s’assure de la crédibilité de mon personnage, un traducteur monoparental. C’est très rassurant. »

Faire sa place

Dans la série Épidémie, ce sont des Inuits qui s’illustrent, dont Nancy Saunders qui a hérité d’un rôle principal, une étudiante en biochimie médicale. Un premier rôle. « Épidémie est une expérience inattendue. Moi je voulais être prof au primaire ! » lance-t-elle. Les études et la difficulté de trouver un logement dans sa communauté l’ont menée à Montréal. « Ici, j’ai fait ma place. J’ai un appart, un chum, un travail. Même si c’est parfois confrontant d’avoir une caméra si proche, je suis fière avec Épidémie de représenter une image positive des Inuits qui n’a rien à voir avec ce qui est diffusé dans les médias. »

Cette fierté, Ulivia Uviluk, la ressent aussi. « J’ai hésité avant d’accepter le rôle d’Alacie (qui est dans la rue). Nous sommes une petite communauté à Montréal, on se reconnaît et certains sont touchés par l’itinérance. Je fais du militantisme. On n’est pas tous dans ces conditions-là. Quand le Game Boy Advance est sorti ici on l’a eu aussi dans le Nord ! rigole-t-elle. Mais j’ai vu ça comme une chance de nous faire connaître, d’entendre de l’inuktitut, puisqu’on a peu de représentation à la télé. »

Toutes deux répéteraient l’expérience et parlent du réalisateur Yan Lanouette-Turcotte qui a su les mettre à l’aise et de leur coach, Xavier Huard, qui a été d’une grande aide pour leur rôle et aussi pour comprendre le fonctionnement d’un plateau. « La production a décidé d’apporter un soutien dès les auditions. Je viens moi-même d’une région et je sais que juste le fait de débarquer à Montréal peut être déstabilisant », note-t-il.

Recruter la diversité

C’est la directrice de casting Karel Quinn qui a recruté les acteurs sur la production. « Nous avons d’abord tenu des auditions ouvertes à toutes les nations sur les réseaux sociaux. Nous avons eu énormément de candidatures, malgré la distance, confirmant qu’il était possible de ne retenir que des Inuits, tel qu’inscrit au scénario. Nous avons aussi présenté les personnages avec beaucoup de délicatesse. Pour démystifier les préjugés, il faut les voir, montrer que ces gens-là ont des émotions. »

Karel affirme avoir fait de belles découvertes. « C’est un travail exigeant. Il faut s’assurer qu’au-delà du talent, les gens ont aussi la motivation. Nous avons un retard à rattraper, mais on le voit, chaque fois qu’on donne la chance à des gens issus de la diversité de se faire connaître, c’est positif. » Carole Dionne, qui recrute des figurants pour de nombreuses séries télé, abonde dans le même sens. « J’ai actuellement une trentaine de talents dans ma banque, issus des communautés autochtones. Le bouche-à-oreille se fait. Lors des tournages, ils s’organisent, je les aide pour le transport. De plus en plus de séries me donnent carte blanche pour pourvoir certains postes. Marc Assiniwi, par exemple, est policier dans District 31. Ce sont des gens qui percent l’écran. »

« Quelques pas ont été faits, note le comédien Marco Collin que l’on verra bientôt au théâtre dans La cartomancie du territoire et Alterindiens. Mais un travail doit être fait au niveau des personnages et de la manière dont on les met en scène pour sortir des clichés et de la vision onirique de l’indien. On veut être sur la map, dire des vraies choses. J’aime mieux jouer un policier indien qu’un Indien policier ! »

Aller à leur rencontre

« Que ce soit moi dans Les Pays d’en haut ou Natasha (Kanapé Fontaine) dans Unité 9, les jeunes nous interpellent et ils s’intéressent aux métiers de la télé », remarque Marco Collin.

« Être artiste dans les communautés autochtones, c’est très valorisé », observe Xavier Huard qui, avec Marco et Charles Bender, a cofondé la compagnie théâtrale Productions Menuentakuan, point de rencontre entre des artistes autochtones et non autochtones.

« Ce sont des gens qui ont une capacité, une sensibilité, une ampleur de jeu. Tout est là. Mais les ponts n’existent pas entre les communautés et le milieu télévisuel. C’est important d’aller à leur rencontre pour dynamiser leur désir pour le jeu, offrir des ressources, être mentors, parrains. »

Des talents autochtones sur nos ondes

Samian

Photo courtoisie, TV5

Rappeur et acteur algonquin, on le voit au cinéma (Hochelaga, terre des âmes, Bootlegger) et à la télé (Blue Moon, 30 vies). Il anime les séries documentaires Fentanyl la menace (Moi&cie) et En marge du monde (TV5).

Marco Collin

Photo courtoisie, Radio-Canada

Homme de théâtre, auteur et entrepreneur d’origine innu, il s’est fait connaître comme animateur de radio à Mashteuiatsh. À la télévision, on l’a vu dans Mirador et Trauma. On le voit ici sous les traits de Bill Wabo dans Les Pays d’en haut (Ici télé).

Brad Gros-Louis

Photo courtoisie, TVA

Acteur, animateur et réalisateur de Wendake qui se démarque sur les ondes d’APTN dans les Sioui-Bacon et à l’animation de l’émission Méchant trip. Comme on le voit ici, il est Gabriel Sioui, jeune papa ami de Clara dans L’heure bleue (TVA).

Rykko Bellemare

Photo courtoisie, TVA

Tête d’affiche remarquée du film de Chloé Leriche Avant les rues, qui lui a valu un prix Iris, cet acteur attikamek de Wemotaci est aussi danseur, chanteur et musicien. Il incarne Junior dans Fugueuse la suite (TVA).

Natasha Kanapé Fontaine

Photo Agence QMI, Toma Iczkovits

Poète, auteure et comédienne innue de la communauté de Pessamit, son rôle d’Eyota Standing Bear dans Unité 9 nous a complètement bouleversés.

Ulivia Uviluk

Photo courtoisie, Yan Turcotte

Militante, elle travaille dans un centre d’art inuit. Elle a fait ses classes auprès de Wapikoni et rêve de devenir réalisatrice. Elle incarne présentement Alacie dans la série Épidémie (TVA) comme en témoigne la photo.

Nancy Saunders

Photo courtoisie, Yan Turcotte

Artiste en art visuel originaire de Kuujjuaq au Nunavik, elle est actuellement Nelli, étudiante au doctorat en biochimie médicale, un des personnages centraux de la série Épidémie (TVA).

Charles Bender

Photo courtoisie, Radio-Canada

Huron-Wendat, présent sur scène, au cinéma et à la télévision en français comme en anglais. L’animation de C’est parti mon tipi lui vaut une nomination aux Gémeaux. Tout récemment, il était un personnage clé dans Eaux turbulentes (ARTV).

Jemmy Echaquan Dubé

Photo courtoisie, TVA

Artiste, cinéaste et militante attikamek, elle s’implique auprès de nombreux organismes dont Wapikonie et Oxfam. Sur cette photo, elle est Daisie, une jeune prostituée, que l’on découvre dans Fugueuse la suite (TVA).