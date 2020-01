Danny Maciocia passe aux actes

Danny Maciocia désirait s’entourer de gens solides. C’est ce qu’il vient de faire en embauchant deux grosses pointures pour le seconder dans ses fonctions de directeur général des Alouettes.

Les feuilles de route de Tom Gamble, qui devient son adjoint, et de Brendan Taman, qui se voit confier le poste de directeur du personnel des joueurs, témoignent d’une longue expérience.

29 ans dans la NFL

Gamble vient d’une famille où le football occupe une grande place. Son père (Harry) a été président et directeur général des Eagles de Philadelphie de 1985 à 1995. Le nouvel adjoint au DG a été lui-même employé chez les Eagles à titre de vice-président du personnel des joueurs en 2013 et 2014.

Gamble cumule 29 années d’expérience dans la NFL. Il a notamment travaillé chez les 49ers de San Francisco pendant 10 saisons. En 2015 et 2016, il était adjoint au directeur général de cette équipe que l’on verra au Super Bowl en fin de semaine prochaine.

Depuis trois ans, il était consultant principal pour Jim Harbaugh, entraîneur-chef des Wolverines de l’Université du Michigan, qui a dirigé les 49ers de 2011 à 2014.

Quant à Taman, il a cumulé les fonctions de directeur général des Blue Bombers de Winnipeg de 2004 à 2008 et des Roughriders de la Saskatchewan de 2010 à 2015, équipe qu’il a menée à la coupe Grey en 2013.

Souvenir inoubliable

Maciocia a fait la connaissance de Gamble lorsqu’il bossait pour les Eskimos d’Edmonton. Il le voyait chaque année lorsque Gamble faisait sa tournée des équipes de la Ligue canadienne.

Gamble a posé un geste qu’il n’a jamais oublié quand les Eskimos l’ont remercié de ses services. Le genre de chose qui cimente une amitié.

« Il m’a appelé pour m’inviter à aller passer quelques jours chez lui à San Francisco », raconte Maciocia.

« Je n’ai pas eu la chance de le faire parce que je devais m’occuper de ma famille et des conséquences que cause un congédiement, comme vendre la maison et déménager la famille à Montréal.

« Il a continué à m’appeler au moins une fois par semaine pendant un certain temps. »

De la fiction à la réalité

Les deux hommes se sont parlé souvent pendant le long processus qui a mené à la vente des Alouettes au duo formé de Sid Spiegel et Gary Stern. À la blague, ils imaginaient un scénario dans lequel Maciocia serait directeur général et que Gamble travaillerait avec lui.

Or, Maciocia en est venu à y croire avec le temps. Et Gamble aussi.

« Tom a sauté dans sa voiture et il est arrivé à Montréal lundi dernier », relate Maciocia.

« Il faisait déjà du travail sans même avoir été engagé, quand je lui ai dit qu’il faudrait bien s’asseoir pour discuter d’affaires. »

Les pourparlers ne se sont pas éternisés. Hier matin, Gamble a fait savoir à Maciocia qu’il embarquait dans l’aventure.

Un tremplin ?

Comment Maciocia explique-t-il qu’un dirigeant avec un bagage d’expérience comme celui que Gamble possède dans la NFL puisse s’intéresser à la LCF ?

« Je crois qu’il est à un stade de sa vie où il veut vivre autre chose », répond-il.

« Au nombre d’années qu’il a travaillé dans la NFL, il jouit d’une bonne sécurité financière. Il avait un bon poste à l’Université du Michigan. Il ne ferme pas la porte à la NFL, mais s’il y retourne, ce sera comme directeur général. »

Gamble continuera de vivre aux États-Unis pendant que Taman demeurera à Vancouver. Ça répond au désir de Maciocia, qui voulait des hommes de terrain dans des endroits

stratégiques.

« Ça m’enlève un certain stress, car moi et Éric Deslauriers (directeur des opérations football) étions seuls à nous occuper de tout ce qui touchait au personnel des joueurs depuis mon

arrivée, ajoute Maciocia, qui est en poste depuis 11 jours.

« Mes journées sont bien remplies. Je ne tiens pas compte des heures que je passe au bureau. Quand je suis fatigué au point de ne plus voir clair, je me dis que c’est le temps de rentrer à la maison. »

Mais Maciocia est heureux comme un roi. Il vit le rêve de sa vie.

Un poste à pourvoir

Il reste un poste à pourvoir aux opérations football chez les Alouettes. Danny Maciocia procédera prochainement à l’embauche d’un recruteur qui travaillera au niveau local.Ce recruteur devrait être notamment appelé à scruter le talent québécois au sein du Regroupement du sport étudiant du Québec.

On sait que

Maciocia a fait la promesse d’accorder une attention particulière aux joueurs québécois, le jour de sa nomination au poste de directeur général des Alouettes.

Il aimerait embaucher le plus de talent québécois possible, comme dans les années où l’équipe était présidée par Larry Smith.

Le camp à Montréal

D’autre part, le prochain camp d’entraînement, comme ce fut le cas au cours des dernières années, se tiendra à Montréal.

Ce sera une belle occasion pour les Alouettes de se rapprocher du public après l’incertitude qui régnait l’an dernier.