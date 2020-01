Des yeux magiques

À la suite d’un accident de voiture, Victoire est devenue malvoyante : elle n’arrive à distinguer que quelques formes et couleurs. Afin de lui procurer de l’aide, ses parents l’inscrivent dans un internat perdu au beau milieu d’une forêt, mais adapté à ses besoins. L’endroit lui semble banal, mais les créatures qui rôdent dans les parages, elles, sont loin de l’être ! Victoire découvre qu’elle peut retrouver une vue parfaite, au contact de dragons...

Une jeune héroïne forte et inspirante dans sa différence, le tout teinté d’une touche de magie et d’aventure, ce roman souffle un vent de fraîcheur sur la littérature jeunesse ! C’est avec un réel plaisir que les jeunes lecteurs (et même ceux qui apprivoisent tout juste la lecture, car malgré le nombre de pages, le caractère des lettres y est assez gros) découvriront cet univers enchanteur qu’est celui de la contrée d’Osélie, mais surtout celui vu à travers le regard de Victoire.

Se rebâtir grâce à la magie des dragons

Initialement, c’est une Victoire bien tristounette et ébranlée qu’on rencontre... La petite a perdu sa confiance en elle, en même temps que sa vue, et elle se rebelle, en quelque sorte, contre ses parents qui veulent la délaisser à un internat. Mais rapidement, elle constate qu’elle se trouve exactement au bon endroit, au bon moment... Et si sa destinée était différente de celle à laquelle elle aspirait ? Et si Victoire avait un rôle important à jouer dans la survie de tout un peuple ? C’est tout à fait adorable et inspirant de voir la jeune héroïne rousse évoluer, au fil du récit, pour devenir une préadolescente courageuse, déterminée et surtout confiante.

C’est à coups de rugissements et de queues de dragons que le récit prend une tournure très fantastique, ce qui plaira sans aucun doute aux amateurs du genre. Cette touche de magie bien intégrée à la trame narrative ne nuit aucunement au côté attachant du personnage principal. Ceux qui viennent l’épauler, des créatures comme des dragons, des elfes et des fées, participent chacun à leur façon à son évolution et son cheminement.

Globalement, le lecteur notera quelques répétitions au cours du récit, qui peuvent ajouter un peu de longueurs, mais c’est somme toute une belle épopée mystérieuse qu’il vivra à travers les yeux magiques de la charmante Victoire !

Avez-vous lu les classiques de la littérature ? – Tome 2

Le temps est venu de découvrir les grands classiques de la littérature comme Jane Eyre, Mémoires d’une jeune fille rangée ou encore L’étranger sous un jour complètement nouveau... et très rigolo ! Ce recueil fort bien pensé présente en quelques cases, un peu à la façon d’une bande dessinée, une synthèse d’une vingtaine d’œuvres incontournables du monde de la littérature. Raconter un classique en exposant, disons 16 de ses passages les plus importants, le tout accompagné d’illustrations amusantes et comiques ? Oui, c’est désormais possible ! C’est franchement hilarant de voir quelles tournures inattendues, même si on croit les connaître, peuvent emprunter les synthèses de ces histoires classiques. À noter qu’une brève présentation de chaque œuvre littéraire est également faite. Un pur divertissement pour les petits, comme les grands.

copine et Copine

Touchante, authentique, déchirante et pleine d’espoir, voilà exactement ce qu’est cette courte histoire ! Il est vrai qu’en littérature, tout comme au cinéma, le rôle de la belle-mère en est souvent un qui est mal vu. On avait besoin d’une magnifique histoire comme celle de copine et Copine ! Elle nous touche droit au cœur et elle fait du bien. Parce que le lien qui unit une jeune fille à sa belle-mère peut être beau et indestructible, à l’épreuve de tout... ou presque. Car comme copine le découvrira, un jour sa Copine ne sera peut-être plus que l’ombre d’elle-même. Cependant, c’est en se remémorant tous leurs beaux souvenirs que copine trouvera la force d’exécuter les dernières volontés de la blonde de son père. À lire !

Fabrique tes bombes pour le bain

C’est l’hiver et il fait froid. Ça, tout le monde le sait ! Ce que vous ignorez peut-être, par contre, c’est qu’il vous est possible de fabriquer vous-mêmes vos bombes pour le bain, question de vous réchauffer de la façon la plus colorée possible. De la mousse pétillante, des parfums bien sucrés et des teintes éclatantes : les bains de votre petite famille ne seront plus jamais ennuyeux ! Ce coffret comprend un livre d’instructions, du bicarbonate de soude de trois couleurs, de l’acide citrique, cinq moules en plastique, de la glycérine et deux parfums (kiwi et fraise). Un beau moyen de piquer la curiosité des enfants, tout en leur faisant découvrir une méthode scientifique ! Avec ce coffret, il est possible de fabriquer 12 bombes pour le bain.