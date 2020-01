DESPATIS, Robert



À la Maison Michel-Sarrazin, le 9 janvier 2020, à l'âge de 71 ans, est décédé monsieur Robert Despatis, conjoint de dame Francine Boucher, fils de feu monsieur Léo Despatis et de feu dame Irène Robichaud. Natif de Montréal, il demeurait à Québec.de 13 h à 15 h.Il laisse dans le deuil, outre sa conjointe Francine Boucher; ses enfants : Dominic et Catherine (Mykael Martel); ses petits-enfants : Ella, Félix et Béatrice; les enfants de sa conjointe : Manon (Sylvain Gravel), Annie (Vincent Robitaille), Michelle (Dominic Montchamp) et Vickie (Jonathan Chiasson), ainsi que leurs enfants; ses frères et sœurs : Huguette, Ginette, Pierre et Monic, ainsi que ses beaux-frères, belles-sœurs, neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel de la Maison Michel-Sarrazin pour les bons soins prodigués et l'attention apportée. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de la Maison Michel-Sarrazin, 801, Grande-Allée Ouest, bureau 124, Québec (QC), G1S 1C1, tél. : 418 687-6084, https://www.michel-sarrazin.ca/faire-un-don/.