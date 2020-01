Iran: exécution du chef d’un réseau de trafic de drogue et de son complice

L’Iran a démantelé un réseau international de trafic de drogue et exécuté son chef surnommé le « Crocodile du golfe Persique » et un complice, a indiqué samedi l’agence semi-officielle Isna.

« Le ‘Crocodile’ opérait sous différents pseudonymes et couvertures et a été arrêté alors qu’il transférait plus de 100 tonnes de drogue par les eaux internationales », a affirmé Ali Salehi, le procureur général de la province de Hormozgan (sud), cité par Isna.

Les opérations des renseignements qui ont mené à l’arrestation de l’homme de 36 ans ont duré près de cinq ans, a indiqué M. Salehi, ajoutant qu’« il dirigeait l’un des plus grands et vicieux réseaux de trafic de drogue en Iran et dans la région ».

Le procureur n’a identifié le chef du réseau que par les initiales « A. Z. » et son complice par « M. H. », sans préciser la date de leur exécution.

Le chef du réseau a fait entrer près de 400 tonnes de drogue en Iran et blanchi 20 billions de rials (environ 133,6 millions d’euros) dans le secteur immobilier iranien, a affirmé M. Salehi.

« Les autres membres de ce réseau de trafic ont été condamnés à un total de 420 années de prison et à payer une amende de 21 milliards de rials (environ 170 000$) », a-t-il ajouté.

Selon le site internet de l’Autorité judiciaire iranienne, Mizan Online, 18 autres personnes ont été condamnées dans cette affaire.

L’Iran ne publie pas de statistiques officielles sur les exécutions judiciaires. Mais selon un rapport d’Amnesty International, au moins 253 personnes ont été exécutées en Iran en 2018.