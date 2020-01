La Journée hivernale

Les 14 parcs nationaux du Québec, le Camp Mercier, la Station touristique Duchesnay et le Centre touristique du Lac-Simon vous ouvrent gratuitement leurs portes aujourd’hui en vous offrant des activités de plein air pour réchauffer les plus frileux.

La 4e Journée hivernale de la SÉPAQ vous offre une tonne de gratuités : droit d’accès quotidien aux parcs nationaux, un billet de ski quotidien dans les 7 centres de ski de fond de la Sépaq, accès aux sentiers de raquette et location d’équipement pour une période d’essai, entre autres. Pour voir la programmation complète: https://www.sepaq.com/hiver/journee/

Bons baisers de glace

Photo courtoisie

Comme prévu, Bonhomme Carnaval a distribué généreusement les « colleux » mardi matin dernier, à l’angle de l’avenue Cartier et du boulevard René-Lévesque à Québec lors de la Journée internationale des câlins. Les piétons (surtout les piétonnes) n’ont pu résister au charme de Bonhomme, mais surtout à l’envie de profiter de cette manifestation d’affection gratuite. Le Carnaval de Québec 2020 se tiendra du 7 au 16 février.

80 ans

Photo courtoisie

Gaétan Leclerc (photo) de Boischatel, toujours à la barre de son imprimerie (avec l’un de ses fils), Impressions Leclerc, et ce depuis depuis 64 ans, célèbrera officiellement demain dimanche son 80e anniversaire. Plusieurs le taquinent en raison de sa ressemblance avec un certain « Tigre » qui a dirigé les Nordiques de Québec. Bonne fête à l’avance.

4 générations

Photo courtoisie

Voici une belle photo des 4 générations directes de la famille Leclerc de la grande région de Québec. Voyons voir: Yvon, le grand-père heureux, de Lévis; Jean-François, le papa, et fiston Brady, de Beauport et Maurice, l’arrière-grand-père, de Boischatel. Je vous laisse deviner quelle est l’équipe favorite du papa Jean-François dans la NFL, lui qui a prénommé son fils Brady. Un indice: Tom.

90 ans

Photo courtoisie

John Bourgault, de Saint-Agapit, a célébré le 14 janvier dernier son 90e anniversaire de naissance. Toute sa famille et ses amis se sont réunis pour l’occasion le 18 janvier dernier pour lui réserver une surprise. John, un fidèle abonné du Journal de Québec, est en superbe forme. Il se permet même de faire ses 15 minutes de vélo stationnaire de façon quotidienne. Sur la photo, John (au centre) est entouré de son amie Louise Simoneau (à sa droite), de son ami, depuis presque 60 ans, Benoit Dubois (à sa gauche) et de quelques membres de sa famille. Bonne fête en retard.John.

Anniversaires

Photo courtoisie

René-Charles Dion Angelil (photo), fils de Céline Dion et René Angelil, 19 ans... Andrée Watters, chanteuse rock (country-rock), 37 ans... Alicia Keys, chanteuse américaine, 39 ans... Charlène Lynette Wittstock, Son Altesse Sérénissime la princesse Charlène de Monaco, princesse consort, 42 ans... Mario Brunetta, ex-gardien de but de la LNH (1987-90) Nordiques), technicien en architecture, 53 ans... Chris Chelios, ex-défenseur de la LNH, avec le Canadien de 1983 à 1990, 58 ans... Claude Mailhot, commentateur au Réseau des sports (RDS), 72 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 25 janvier 2015. Demis Roussos (photo), 68 ans, chanteur grec... 2018. Tommy Banks, 81 ans, pianiste, chef d’orchestre, arrangeur, compositeur, personnalité de la télévision et sénateur canadien... 2017. Benoît Aubin, 68 ans, journaliste émérite et chroniqueur au Journal de Québec et Journal de Montréal... 2017. Mary Tyler Moore, 80 ans, actrice américaine The Mary Tyler Moore Show... 2017. Marcel Prudhomme, 82 ans, ex-sénateur et ex-député de la circonscription de Saint-Denis... 2017. Luc Le Blanc, 63 ans, maire de Sainte-Élizabeth-de-Warwick... 2016. Denise Duval, 94 ans, soprano française... 2014. Vincent Joly, 83 ans, annonceur à Radio-Canada Québec... 2013. Martial Asselin, 88 ans, avocat, sénateur et homme politique québécois... 2013. Normand Corbeil, 56 ans, compositeur québécois... 2013. John Wood, 62 ans, kayakiste canadien, médaillé d’argent olympique en 1976... 2011. Audrey Best, 50 ans, l’ancienne épouse de Lucien Bouchard... 2006. Claude Gosselin, homme d’affaires de Lévis... 1990. Ava Gardner, 67 ans, actrice surnommée à Hollywood la plus belle femme au monde.