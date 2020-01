Les Bâtisseurs Urbains: la force du réseautage

Savez-vous que Patricia Deguara, connue comme courtière immobilière à succès dans la capitale, a de réels talents de rassembleuse? Cette passionnée qui ne fait rien comme les autres voulait faire rayonner des spécialistes du milieu de l’immobilier et les faire connaître du grand public. C’est ainsi qu’est né, en janvier 2013, le groupe de réseautage Les Bâtisseurs Urbains.

«J’ai la chance, dans mon travail, de rencontrer tellement de belles personnes qui sont fabuleuses dans leur secteur d’activités. C’était tout naturel, pour moi, de vouloir les rassembler et les présenter aux autres», avance d’entrée de jeu Patricia Deguara. Le beau projet qu’est Les Bâtisseurs Urbains a donc été créé pour stimuler le marché immobilier de la région de Québec.

«Pour demeurer au sommet, c’est important d’être à l’affût des nouvelles de l’industrie. Je me suis dit que l’on pourrait joindre l’utile à l’agréable en regroupant les acteurs du milieu de l’immobilier pour partager et s’informer tout en ayant du plaisir», raconte l’instigatrice du projet. Celle qui croit infiniment à la puissance du groupe et à la force du réseautage affirme haut et fort qu’ensemble, nous pouvons déplacer des montagnes!

Un important levier économique

Les Bâtisseurs Urbains sont des leaders inspirés. Des gens de cœur, de défis et de passion qui carburent à faire fructifier leurs entreprises. «Pour donner de la notoriété à son entreprise, il faut provoquer des changements dans son organisation, il faut bousculer les habitudes. Il faut repousser les limites. Les Bâtisseurs Urbains sont là pour encourager les entrepreneurs d’ici», fait remarquer la fondatrice du regroupement. Cette initiative qui vise à soutenir les leaders immobiliers dans leurs aspirations parvient du même coup à renforcer les liens économiques. Car ne l’oublions pas, l’immobilier est un puissant moteur économique. Du coup, en propulsant leurs entreprises, c’est l’économie de la région toute entière qui en bénéficie.

Une formule gagnante

Le succès du groupe repose sur l’implication des membres qui sont de fiers ambassadeurs. Les dîners des Bâtisseurs Urbains sont devenus un incontournable à Québec! Une formule qui plaît et qui gagne en popularité ailleurs. Au dernier événement, c’est 210 personnes qui étaient présentes. Une belle réussite pour l’entrepreneure de la région qui organise chacune des rencontres. Elle s’investit dans cette aventure bénévolement depuis les débuts et elle a bien l’intention de poursuivre dans cette voie. «C’est mon bébé. C’est une autre entreprise que j’ai le goût de propulser», mentionne Patricia Deguara, qui cumule plus de 25 ans d’expérience comme courtière immobilière.

Une notoriété grandissante

En quelques années seulement, Les Bâtisseurs Urbains a gagné en notoriété, ce qui se reflète sur ses membres. Le groupe grandit d’année en année, car il est enrichissant. Et sa fondatrice voit grand pour mettre en valeur les membres de son groupe. «Je veux que notre regroupement soit un tremplin pour tous!» lance-t-elle. Et la force du groupe porte fruit. En effet, la notoriété des Bâtisseurs Urbains résonne jusque dans la métropole. «C’est flatteur d’entendre que nulle part au Québec, il existe un regroupement aussi dynamique!» rapporte Patricia Deguara.

Un nouveau site internet en préparation

Au dernier événement en décembre, La Capitale Assurance en a profité pour faire une grande annonce: elle va injecter les fonds nécessaires pour bâtir un tout nouveau site internet qui mettra en valeur chacun des membres. Une excellente nouvelle pour Patricia Deguara, qui voulait une visibilité optimale pour son groupe.

Chaque membre va pouvoir bénéficier du référencement naturel d’un gros joueur comme la Capitale et être premier dans les moteurs de recherche sur internet. Grâce à ce nouvel outil, les gens d’affaires de Québec vont pouvoir mettre à l’avant-plan leur entreprise, leur site internet et profiter de la notoriété de l’ensemble du groupe. De cette façon, toute personne qui cherche un spécialiste du grand milieu de l’immobilier trouvera l’expert qui lui convient, et avec la certitude qu’il s’agit d’un professionnel de confiance puisqu’il est membre des Bâtisseurs Urbains.

«Je crois qu’il est infiniment important d’être audacieux et de voir différemment pour obtenir du succès. Ce sera un levier puissant pour nous dépasser et surprendre nos clients! Nous sommes à l’ère de l’expérience, de l’aventure! Les clients aiment le glam, ce qui sort de l’ordinaire. Cet outil va nous aider à bonifier notre présence sur le web, ce qui est essentiel dans le marché actuel», mentionne l’entrepreneure.

Des rencontres enrichissantes

Les Bâtisseurs Urbains se rencontrent à raison d’un dîner par mois pour échanger et écouter un conférencier inspirant. Cette personnalité est d’ailleurs triée sur le volet par Mme Deguara elle-même pour dynamiser les chefs d’entreprises. Jean-François Pouliot, Raphaël Volpato, Francis Lessard, Mario Girard, Frédérik Boisvert et Lise Watier sont autant de personnes qui ont présenté une allocution. Seule une quarantaine de personnes peuvent y participer chaque mois pour privilégier des liens étroits. De plus, trois événements majeurs par année sont organisés: la rentrée immobilière en septembre, le party des Fêtes et l’événement du printemps, où la communauté des gens d’affaires est la bienvenue!

Les Bâtisseurs Urbains, c’est un endroit pour faire des rencontres enrichissantes, parfaire ses connaissances, s’entretenir des enjeux du milieu immobilier et discuter de sa réalité au quotidien. Bref, toutes les raisons sont bonnes pour joindre ce dynamique regroupement!

Pour faire partie de ce fameux groupe des Bâtisseurs Urbains, contactez:

Patricia Deguara

418 653-5353

patricia@patriciaetsonequipe.com