Mikaël Kingsbury triomphe à Tremblant

Dominant tout au long de la journée, Mikaël Kingsbury a remporté la médaille d’or à l’épreuve des bosses de la Coupe du monde de Tremblant, samedi.

Après avoir survolé les qualifications et la finale, Kingsbury a encore devancé tous ses adversaires en super finale, avec 86,80 points. Le Japonais Ikuma Horishima (86,60) et le Français Benjamin Cavet (83,99) l’ont accompagné sur le podium. Ayant pris part à la première finale rassemblant les 16 meilleurs skieurs, Gabriel Dufresne a conclu en 12e position.

Chez les femmes, Justine Dufour-Lapointe était la seule représentante du Canada parmi les six participantes en super finale et, malgré une bonne descente, elle a terminé en cinquième place. La Française Perrine Laffont a survolé la compétition tandis que le podium a été complété, dans l’ordre, par la Kazakhe Yuliya Galysheva et la Russe Anastasiia Smirnova.

Se qualifiant pour la première finale, la Québécoise Valérie Gilbert a pour sa part très bien fait avec le huitième rang, passant à seulement 26 centièmes de la super finale avec un pointage de 77,40. Quant à Chloé Dufour-Lapointe, elle a raté tout juste sa qualification, samedi matin. Avec 68,04 points, elle a pris le 17e rang alors que seulement les 16 premières skieuses passaient au tour suivant. Le parcours de Laurianne Desmarais-Gilbert, 19e, s’est aussi arrêté en début de journée.