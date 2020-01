Militants de toutes les causes

Des commandos attaquent des restaurants de carnivores en s’appuyant sur la théorie des droits des animaux. Les agriculteurs doivent protéger leurs étables, leurs porcheries ou leurs poulaillers contre les milices véganes, et des citoyens parrainent l’immigration de chiens errants des pays du tiers-monde.

Voilà donc certaines des causes qui emballent tant de militants, ce qui donne à penser que dans nos sociétés riches, prospères, ultra-individualistes et désormais libérées de la morale judéo-chrétienne, l’on trouve sa « spiritualité » là où on peut.

On éprouve une gêne cependant devant les zélotes véganes idéologiques qui pleurent devant un porcelet condamné à être dévoré par un être humain, alors qu’eux-mêmes annoncent fièrement qu’ils ne mettront pas d’enfants au monde pour mieux protéger la planète. Et qui sait, peut-être pour empêcher ces enfants devenus adultes de manger des animaux.

Interlocutrices végétales

J’ai entendu à la radio la semaine dernière des adeptes des plantes vertes. J’ai appris que parmi les milléniaux (des gens nés à l’aube du XXIe siècle), nombre de jeunes femmes non seulement achètent des plantes, mais qu’elles s’y attachent au point de leur donner un prénom. Une d’entre elles a même dit qu’en parlant à ses végétaux, elle constatait un phénomène extraordinaire : les plantes, qu’elle décrivait comme des interlocutrices, poussaient plus vite que d’habitude. D’autres personnes qui vivent un « vrai » deuil à la mort de leurs plantes n’achètent désormais que celles qui vivent très longtemps.

J’avoue que j’avais eu un coup au cœur lors d’une entrevue télévisée à Radio-Canada avec mon invité, le maire de Montréal de l’époque, Pierre Bourque. Horticulteur de réputation internationale et amoureux transis du monde végétal, il m’avait confié à l’antenne qu’en faisant son jogging dans les parcs de la ville, il croisait nombre d’arbres qui souffraient et dont il percevait la douleur.

L’irrationnel flotte au-dessus de nos têtes jadis remplies de codes de morale religieuse. Aujourd’hui, les causes les plus farfelues et délirantes ou d’autres venues d’ailleurs et trop teintées de pensée magique semblent être des sous-produits des dogmes et doctrines religieuses.

Croisade

Pourquoi nombre d’adeptes du végétarisme se transforment-ils en croisés dans la guerre contre des mangeurs de viande ? Pourquoi tant de défenseurs des droits des animaux semblent-ils prêts à se battre manu militari pour un agneau ou une vache alors qu’ils demeurent souvent indifférents aux malheurs des gens ? Comme s’il existait une contradiction entre les deux.

Est-ce l’effet grossissant et bruyant des réseaux sociaux et des médias conventionnels qui expliquent ce déluge d’irrationalité, d’excès et de violence pour des causes qui, en aucune façon, ne devraient entacher la paix sociale et le droit de chacun de s’exprimer jusqu’à la divergence ?

Un animal n’est pas un être humain. Mais il est humain de le protéger contre la cruauté. Même si les animaux nous nourrissent, nous avons un devoir de respect et de reconnaissance envers eux. Abîmer la nature est intolérable, inacceptable et condamnable. Mais être prêt à tuer une personne pour protéger un arbre demeure une aberration de l’esprit.