a) Testophénone

b) Virilophénone

c) Androstadiénone

C – l’androstadiénone.

Selon Science&Vie et une étude australienne publiée en mars 2017 dans The Royal Society Open Science, l’androstadiénone produite par les aisselles masculines n’a pas d’incidence sur le désir et l’attraction sexuelle. Selon eux, à ce jour, aucune étude ne démontre que cette activité dans l’hypothalamus aurait une conséquence sur les comportements sexuels. Mais, l’étude du sujet continue ! Le vrai : l’androstadiénone est une phéromone. Le faux : l’androstadiénone a des vertus miraculeuses.