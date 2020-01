Quand l’affaire est dans le sac

À force de chercher sans succès le sac parfait, Mélissa Lambert a décidé de le créer. Comme mère de famille et gestionnaire de marque chez Vidéotron, elle avait besoin d’un sac polyvalent pour transporter aussi bien son ordinateur et ses dossiers que les couches et lingettes pour son bébé.

Faute d’en trouver, elle a profité de son congé de maternité pour dessiner, avec l’aide d’une designer, ses trois premiers modèles de sacs en cuir végane, à la fois stylisés et pratiques. La même année, en 2017, elle a donc mis au monde son deuxième fils et son entreprise, Design Lambert.

Elle n’envisageait pas alors de quitter son poste. « C’était un projet que je pensais mener en parallèle avec mon emploi. Mais je n’avais pas prévu que la demande serait aussi forte. Je ne suis finalement jamais retournée au travail à la fin de mon congé », raconte l’entrepreneure.

Au départ, Design Lambert misait sur la vente en ligne de ses produits. Plusieurs de ses collègues souhaitaient s’en procurer, mais pas sans les voir ni les toucher.

« Je me suis donc retrouvée sur la route avec mon bébé et mes sacs sous le bras pour montrer mes créations. C’est là que j’ai eu l’idée d’ouvrir une boutique éphémère dans le Vieux-Montréal. Le temps des Fêtes approchait, je me suis dit que ça me ferait connaître et donnerait un élan aux ventes. »

Le succès a été rapide et ne s’est pas démenti. La boutique éphémère n’a finalement jamais cessé ses activités. Son passage à l’émission Dans l’œil du dragon à l’été 2018 a contribué à faire connaître la marque à un plus large public. Les ventes ont alors monté en flèche.

Face au boom de la demande, Mélissa Lambert a embauché une agence de représentation. « J’ai décidé de déléguer la vente à des spécialistes. La force d’un entrepreneur, c’est de savoir s’entourer d’une bonne équipe. »

Une croissance contrôlée

Par contre, il y a des tâches qu’elle a eu plus de difficulté à laisser aller, soit le développement de la marque. « C’est mon dada, dit-elle. Parfois, je ne peux m’empêcher de demander quel sera le prochain billet sur Instagram ou de vérifier le contenu de l’infolettre. Mais aujourd’hui, ma responsabilité, c’est de veiller aux chiffres », raconte Mélissa.

Son objectif est de croître, mais à une vitesse contrôlée. La récente faillite des boutiques de Caroline Néron qui a fait les manchettes l’a beaucoup fait réfléchir. « En entrepreneuriat comme dans la vie, on n’est jamais à l’abri d’un échec. C’est pourquoi il faut avoir l’œil sur les chiffres. Je veux développer de nouveaux marchés, mais avec des stratégies solides. »

Aujourd’hui, les sacs Lambert sont offerts chez une centaine de détaillants au Québec, notamment chez Sports Experts et les boutiques Clément. La marque compte neuf modèles tous faits de cuir végane.

Produit accessible

« C’est en fait un polyuréthane, un matériau solide et moins nocif pour l’environnement que le PVC et fabriqué sans cruauté envers les animaux. Comme il est plus abordable que le vrai cuir, mes prix restent accessibles. »

C’est aussi pour maintenir ses coûts bas que l’entrepreneure a opté pour un manufacturier situé à Guangzhou, en Chine.

« On aimerait rapatrier la production ici, mais on n’a pas trouvé encore de fabricant local qui nous permettrait de maintenir nos coûts. » Elle s’est toutefois assurée de choisir une entreprise qui avait de bonnes pratiques de gestion.

Dans un souci environnemental, elle a mis en place des mesures pour éviter le gaspillage, comme les dons de sacs légèrement imparfaits à des organismes de bienfaisance. Récemment, elle a collaboré avec le designer Markantoine, qui a créé des accessoires en utilisant des sacs défectueux et ainsi leur donner une deuxième vie.

« Une expérience que je veux renouveler avec d’autres designers d’ici. »

Depuis la création de son entreprise, elle a eu le temps de faire un troisième enfant. « Ce n’est pas toujours simple de tout concilier, mais j’y arrive. »

Un de ses modèles, c’est Ève-Lyne Biron, ex-dragonne et ex-présidente de Groupe Santé Biron, qui lui avait fait une offre lors de son passage à l’émission. « Il n’y a pas eu d’entente, mais on s’est rencontrées à plusieurs reprises. C’est une femme de tête qui est aussi mère de trois enfants. Elle m’a donné de bons conseils sur le plan humain qui m’aident à garder l’équilibre. »

Mélissa Lambert, 35 ans

DESS en gestion - communication-marketing, HEC Montréal, 2014

Gestionnaire de marque, Vidéotron, 2010 à 2017

Fondatrice de Design Lambert, 2017

UNE DE NOS MEILLEURES DÉCISIONS

« De confier l’expédition des colis à une entreprise à l’externe. La tâche était devenue trop lourde et on perdait en efficacité. »

UNE DE NOS PIRES DÉCISIONS

« Changer de système de gestion de l’inventaire. Il coûtait moins cher, mais était aussi moins performant. Des clients ont reçu leur commande en double, d’autres ont dû subir des délais dans la livraison. On est revenu au système initial au bout de trois mois. »