Relâche scolaire: 7 camps familiaux pas chers

Situés pour la plupart dans les Laurentides et Lanaudière, plusieurs camps familiaux sont ouverts pour la relâche scolaire. C’est l’une des formules les moins chères pour un séjour. Certains camps réduisent même leurs tarifs pour les familles à faible revenu. Ce n’est pas le grand luxe, mais on s’amuse et il y a plein d’activités.

L’Interval

Les activités ne manquent pas à la coopérative de solidarité et de plein air de Sainte-Lucie-des-Laurentides. Sentiers de ski de fond et de raquette. Glissade sur tube, patin et ballon-balai. Animation et jeux de société.

Petits chalets tout équipés, pouvant accueillir une famille de quatre. À partir de 120 $ par nuit. En auberge : à partir de 35 $ par adulte, 15 $ par enfant.

819 326-4069

intervalcoop.com

Le Camp familial Saint-Urbain

Photo courtoisie, Camp familial Saint-Urbain

Dans ce camp de vacances de Chertsey dans Lanaudière, on prend l’air à la glissoire, à la patinoire et sur les sentiers de raquette. Tir à l’arc et survie en forêt. On loge dans une auberge communautaire en chambre familiale. Espace commun avec foyer.

Tarif quotidien (minimum trois nuits), incluant repas et animation : 92 $ par adulte, 76 $ pour les 6 à 17 ans, 20,50 $ pour les 5 ans et moins.

1 888 882-4719

campfamilial.org

Le Centre de plein air l’Étincelle

Photo courtoisie, Centre de plein air l’Étincelle

Ça bouge dans ce camp de Saint-Alphonse-Rodriguez, au nord de Rawdon. Glissade, raquette et ski de fond. Ballon-balai, hockey et hébertisme. Soirées agrémentées de feux de camp et même d’astronomie.

Séjour dans une chambre du grand chalet communautaire Danis : 52 $ par jour par personne de quatre ans et plus, incluant repas et animation.

1 844 286-5376

cpaetincelle.com

Plein Air Lanaudia

Avec sa variété d’hébergements, cet établissement de Saint-Côme n’a plus grand-chose d’un camp de vacances. Chambres et suites contemporaines, condos, chalets rustiques. Jeux et sports d’hiver : glissade, raquette, ballon-balai et hockey. Hébertisme, survie et tyrolienne. À l’intérieur : tir à l’arc et escalade.

Forfait à partir de 1189,50 $, comprenant 5 nuits en occupation quadruple (2 adultes et 2 enfants de moins de 12 ans), repas et activités.

1 866 983-0721

pleinairlanaudia.ca

Le Camp Ozanam

Ce camp de Saint-Émile-de-Suffolk demeure ouvert l’hiver pour la location de chalets. C’est à 30 minutes du Parc Oméga et de Mont-Tremblant. Patinoire avec dôme au village.

Chalets d’une à trois chambres : de 85 $ à 115 $ par nuit pour deux adultes, 20 $ par enfant de 6 à 17 ans. Résidence de six chambres : 155 $ par nuit ou plus, selon le nombre de personnes.

819 426-2721

campozanam.com

La Base de plein air Jean-Jeune

Photo courtoisie, Base de plein air Jean-Jeune

À 30 minutes de Mont-Tremblant, ce camp de vacances de Vendée offre un séjour aux jeunes sans leurs parents. Le but : les rendre plus autonomes, mais aussi plus informés. Plein d’activités de plein air. Feu de camp et légendes. Notions de nutrition et de recyclage.

Séjour de 5 nuits (pour les 5 à 16 ans) : 475 $. Envoi quotidien de photos aux parents. Navette à partir de Longueuil et de Saint-Jérôme. Option possible : journée et nuitée de transition avec les parents au début du séjour.

450 679-5017

jean-jeune.qc.ca

La Colonie des grèves

Photo courtoisie, Colonie des grèves

Le vénérable camp centenaire de Contrecœur, près de Sorel-Tracy, donne un beau panorama sur le fleuve. Dans le sens opposé, sous de grands pins, on a accès au parc régional des Grèves pour le ski de fond, la raquette et la glissade. Hockey et ballon-balai.

Forfaits tout inclus (hébergement, repas, équipement et animation) : 70 $ pour les adultes et ados de 15 ans et plus, 61 $ pour les 10 à 14 ans, 49 $ pour les 3 à 9 ans. Location de chalet seulement (jusqu’à 7 personnes) : 165 $ par nuit, 570 $ pour 5 nuits.

450 742-4767

coloniedesgreves.com

Pour en savoir plus

Vous trouverez une liste des camps familiaux certifiés, en consultant le site web de l’Association des camps du Québec : camps.qc.ca