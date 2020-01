Léane Labrèche-Dor: rire dans la tragédie

Elle a beau avoir souvent joué des rôles humoristiques à la télévision, Léane Labrèche-Dor n’aime pas qu’on lui colle l’étiquette d’actrice comique. À 31 ans, elle a l’occasion de montrer qu’elle peut aussi exceller dans un registre dramatique en incarnant dans le film Le rire une jeune femme qui tente de se remettre de traumatismes subis pendant une guerre civile.

Ne vous fiez pas trop au titre du film. Le rire, troisième long métrage du cinéaste--- Martin Laroche (Les manèges humains, Tadoussac), n’a rien d’une franche comédie, même s’il est parsemé de quelques légères touches d’humour. Ce drame psychologique aux accents surréalistes suit le parcours de Valérie (Léane Labrèche-Dor), une jeune femme qui vit avec le syndrome du survivant.

Pendant une guerre civile qui a ravagé le Québec, Valérie a miraculeusement survécu à une fusillade qui a coûté la vie à son amoureux. Quelques années plus tard, elle tente de reconstruire sa vie avec un nouveau conjoint (Alexandre Landry) et en se liant d’amitié avec une dame (Micheline Lanctôt) dont elle s’occupe au CHSLD où elle travaille.

C’est par un concours de circonstances que Léane Labrèche-Dor a décroché le rôle principal du film. Une autre actrice avait déjà été choisie, mais elle s’est désistée après être tombée enceinte peu de temps avant le tournage, forçant Martin Laroche à chercher une autre comédienne pour le rôle. C’est là que Léane Labrèche-Dor a obtenu sa chance. « Et elle nous a flabbergastés en audition », résume le cinéaste.

L’intérêt était mutuel, puisque Léane Labrèche-Dor avait eu un coup de cœur pour le scénario de Martin Laroche :

« J’ai tout de suite été attirée par la complexité du personnage et du récit », souligne la comédienne en entrevue.

« On me dit souvent : le film s’intitule Le rire, mais l’histoire n’est pas nécessairement drôle... Mais c’est justement ça, la vie. C’est ça, les humains. Ce n’est pas de la comédie, de l’humour, du drame ou de la tragédie. Ce que je trouvais le fun dans ce projet-là, c’est que ça effleure tout cela. C’est comme notre cerveau quand on rêve : on ne comprend pas vraiment toujours ce qui se passe. Ça saute d’une place à l’autre, il y a toutes sortes de symboles qui apparaissent. J’ai retrouvé tout cela dans le scénario du film. Et je trouvais ça tripant au bout. »

« Le rire est une arme »

Ce premier grand rôle au cinéma lui offrait--- aussi la chance de se départir de cette étiquette d’actrice comique qui lui colle à la peau depuis ses débuts au petit écran, dans des émissions humoristiques comme SNL Québec et Le nouveau show.

« La vérité, c’est que la plupart des gens voient plus ce qu’on fait à la télé qu’au théâtre, par exemple. J’ai seulement joué dans des drames au théâtre. Mais on retient surtout les rôles que j’ai faits à la télé. Je trouve que ce sont de fausses pistes que de penser qu’on peut juste jouer dans un genre.

« On est acteur pour jouer. Et jouer ne se limite pas à l’un ou à l’autre. C’est juste deux façons différentes de ressentir l’histoire qui nous est racontée comme spectateur. Mais ce n’est pas deux façons différentes de jouer. Pour moi, je trouvais que c’était un film avec de beaux défis. Un beau personnage avec des scènes difficiles à jouer. C’est surtout ça qui me motivait. »

Avec cette histoire campée dans un Québec meurtri par une guerre fictive, le cinéaste Martin Laroche dit avoir voulu offrir, de « façon humoristique », une « réflexion semi-philosophique sur la vie ». Une idée qui a immédiatement séduit Léane Labrèche-Dor.

« La proposition de Martin dans son scénario me rejoignait déjà beaucoup dans la vie, souligne la comédienne. Personnellement, j’utilise souvent le rire comme une façon de désamorcer certaines situations. Je trouve que le rire est une arme et une preuve d’intelligence. Je reconnais les gens avec qui je vais bien m’entendre par leur sens de l’humour. C’est comme ça que je me lie d’amitié avec les gens. Je trouve que c’est une belle façon d’aborder la vie. Et je pense que c’est une grande force que d’être capable de rire dans la tragédie. »

► Le rire prend l’affiche vendredi (le 31 janvier).