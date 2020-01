Un bourgogne rouge classique, à redécouvrir

Château de Chamirey, Mercurey 2017

28,85 $ - Code SAQ : 962589 – 13 % - 1,8 g/L

J’avais perdu de vue les vins de ce domaine de la famille Devillard depuis quelques années. J’en gardais le souvenir de rouges plus charnus que la moyenne de l’appellation Mercurey, mais souvent plus marqués par l’élevage, aussi. Or, force est d’admettre que leur 2017 ne pèche pas du tout par excès. Ni en maturité ni en parfums boisés.

On appréciera plutôt le profil classique et les arômes purs de ce très bon rouge de la Côte Chalonnaise, relevé de parfums de cerise, de terre humide et de thé noir, portés en bouche par des tanins souples et par une acidité modérée. À table, avec une bavette de veau ou un risotto aux champignons sauvages, vous vous régalerez !

Santé !



$$$ – ★★★ ½

★ Correct

★★ Bon

★★★ Très bon

★★★★ Excellent

★★★★★ Exceptionnel

Plus d’étoiles que de dollars : vaut largement son prix.

Autant d’étoiles que de dollars : vaut son prix.

Moins d’étoiles que de dollars : le vin est cher.