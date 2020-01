Virus : les États-Unis annoncent qu’ils vont évacuer leurs ressortissants de Wuhan

PÉKIN | Les États-Unis ont annoncé dimanche qu’ils organisaient l’évacuation de leur personnel diplomatique et d’autres ressortissants américains bloqués à Wuhan, épicentre de l’épidémie de pneumonie virale dans le centre de la Chine.

Washington espère faire partir un vol direct de Wuhan à San Francisco mardi, a annoncé le département d’État dans un communiqué.

Les États-Unis disposent d’un consulat à Wuhan, ville où ont été dénombrés la grande majorité des contaminations et des décès dus au nouveau coronavirus.

« La place est extrêmement limitée et, s’il n’est pas possible de transporter tout le monde, priorité sera donnée aux personnes les plus à risque », a précisé le ministère.

D’autres pays prévoient des évacuations de la ville et de sa région, mises de facto en quarantaine depuis jeudi.

La France envisage une évacuation par autocar de ses ressortissants, en lien avec les autorités chinoises, a annoncé vendredi le Quai d’Orsay. La date de ce transfert n’a pas été précisée.

Le constructeur automobile PSA, qui dispose d’usines à Wuhan, a précisé que ses salariés expatriés seraient évacués vers Changsha, une ville située à plus de 300 km au sud de Wuhan.