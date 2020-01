Comment trouver une femme qui me convienne?

Je suis un gars dans la soixantaine avancée, veuf depuis 5 ans. Ça m’a pris un bon deux ans à faire le deuil de la femme avec qui j’ai eu mes trois enfants et avec qui j’ai connu 45 ans de bonheur. Nuageux, parfois, le bonheur, mais jamais gris foncé. Trouver chaussure à son pied après, ça n’a rien de facile. Après m’être inscrit sur un site de rencontres sur les conseils de ma fille et malgré que je fréquente un club social régulièrement, on dirait que j’ai perdu ma capacité d’attirer les femmes, même si je suis physiquement encore attrayant aux dires de mes proches.

Il faut dire que je suis un gars direct qui ne s’enfarge pas dans les fleurs du tapis, et ça se peut que ce soit là que le bât blesse. Comme je ne veux pas une femme à plein temps, je le dis dès la première rencontre. Et invariablement, il n’y en a pas de deuxième. Elle est où l’amie affectueuse que je cherche en vain ?

Un homme bien sous tous rapports

Ma réponse sera brève et claire. À moins que je n’interprète mal votre expression « amie affectueuse », j’en déduis que sans chercher une compagne à plein temps, vous souhaitez quand même avoir des relations sexuelles avec la personne en question. Si vous me disiez cette vérité aussi crûment lors d’une première rencontre, j’aurais probablement la même réaction que vos compagnes d’un soir. Être direct, ça a ses vertus, mais être diplomate en a encore plus.