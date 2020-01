Coronavirus: un jeu vidéo de simulation d'épidémie au sommet de sa popularité

Un jeu vidéo pour appareil mobile proposant au joueur de créer un virus afin de tenter d'éradiquer l'espèce humaine se trouve au sommet des palmarès de téléchargement.

Selon le site internet spécialisé AppAnnie, qui suit les tendances des applications les plus populaires sur le système iOS d'Apple, le jeu «Plague Inc.» se trouvait au sommet des ventes pour les applications payantes samedi.

Du côté de Google Store, le jeu Plague Inc: Créateur, une version du jeu permettant de créer des scénarios, était l'application payante la plus populaire dimanche matin. Le jeu de base Plague Inc., lui, se trouvait au quatrième rang des éléments offerts gratuitement.

Le studio derrière ce jeu de simulation d'épidémie, Ndemic Creations, n'a pas été surpris par la popularité soudaine de son œuvre.

«Plague Inc.» a été sorti il y a huit ans et, chaque fois qu'il y a une épidémie, nous observons une augmentation du nombre de joueurs, alors que les gens cherchent à en apprendre plus sur les façons dont les maladies se propagent et sur la complexité des épidémies», a expliqué l'entreprise dans un communiqué publié vendredi.

Ndemic Creations a précisé que, bien que son jeu ait été conçu pour être aussi réaliste que possible, il n'est pas basé sur un modèle scientifique. L'entreprise a redirigé les gens qui désirent en savoir plus sur le coronavirus vers le site internet de l'Organisation mondiale de la santé.

Les joueurs de «Plague Inc.» sont appelés à prendre le contrôle d'un virus et à faire évoluer ce dernier, de façon à le rendre plus contagieux, plus mortel et plus résistant. Ils doivent toutefois parvenir à infecter la population mondiale sans se faire détecter par les autorités sanitaires, qui prennent autrement des mesures afin de contrer la menace, allant de la fermeture des ports et aéroports jusqu'à la création d'un vaccin.