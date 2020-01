Incendie d'une maison à Crabtree: un corps retrouvé dans les décombres

CRABTREE | Un corps a été retrouvé dans les décombres d’une résidence complètement rasée par les flammes sur la rue Chantal à Crabtree, dans Lanaudière, dans la nuit de samedi à dimanche.

La Sûreté du Québec (SQ) a confirmé la présence de la dépouille en milieu de matinée. Elle sera envoyée à des experts pour être identifiée.

Pascal Girard/AGENCE QMI

Les pompiers ont reçu un appel d'urgence à 2 h du matin. À leur arrivée sur place, le brasier s'était déjà propagé à l’ensemble de la demeure.

«Quand ils ont arrosé l'incendie en tant que tel, un moment donné, la couverture s'est affaissée», a raconté un témoin de la scène à TVA Nouvelles.

Selon des voisins, un homme habitait seul dans la demeure, un ancien chalet reconverti en résidence principale.

L’un d’eux s’est rendu le plus près possible de la résidence en flammes pendant la nuit et a crié pour interpeller le potentiel occupant de l’endroit, mais n’a pas obtenu de réponse. «Je me suis rendu jusqu'à l'escalier, mais il faisait trop chaud [pour approcher davantage]», a-t-il relaté à TVA Nouvelles.

L’enquête a été confiée aux enquêteurs de la SQ afin de déterminer la cause du brasier. Un périmètre a été érigé par les autorités, tôt dimanche matin.