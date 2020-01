«Le meilleur joueur des Lakers de tous les temps» (Magic Johnson)

«The greatest Lakers of all time», le meilleur joueur des Lakers de tous les temps. Ce sont les mots choisis par Magic Johnson pour souligner la mort soudaine de Kobe Bryant.

Je m’étonne parfois d’être bouleversé par la disparition d’une célébrité que je n’ai observée que de loin. Mon premier choc fut de réaliser que cet incroyable athlète perdait la vie à 41 ans. Une existence fauchée alors qu’il entreprenait une nouvelle carrière, une aventure déjà auréolée d’un oscar. Sa retraite s’annonçait fructueuse.

Puis, c’est le père de famille en moi qui ressentit un choc. Bryant était accompagné dans l’hélicoptère par huit autres passagers, dont sa fille de 13 ans. On voudrait toujours être là pour nos enfants, les guider et les soutenir le plus longtemps possible. La légende des Lakers laisse dans le deuil trois autres filles et son épouse. Je frémis rien qu’à y penser.

Ces célébrités vivent bien souvent des réalités différentes des nôtres, mais au-delà de l’attention médiatique et du confort qui accompagne le succès financier, leur humanité nous rejoint et nous rappelle parfois noter propre fragilité.

À peine ces premières réactions encaissées, une foule de souvenirs de basketball me sont revenus. J’ai pratiqué le basketball à l’école secondaire et mon équipe préférée était les Lakers de Los Angeles. Comme on reste souvent fidèle à ses premiers élans du cœur, je n’ai jamais cessé de m’intéresser au sort de cette équipe de la côte ouest.

Mes plus lointains souvenirs des Lakers mettent en vedette Kareem Abdul-Jabbar et Magic Johnson. Ce dernier incarnait tout ce que j’appréciais de ce sport, mais aussi ce qu’on pouvait espérer de mieux de la part d’un athlète. C’est sans doute pour cette raison que j’ai retenu le commentaire de Magic au moment de trouver un titre à mon billet.

Je ne suis pas certain de partager l’opinion de Johnson, mais c’est dire l’impact de vos performances quand un des grands de l’histoire de votre sport et de votre équipe vous considère comme le meilleur. Surtout si on pense aux autres grands joueurs qui ont porté les couleurs de l'équipe. Je dépose également ici le témoignage de Kareem Abdul-Jabbar, détenteur du record pour le nombre de points en carrière.

Je laisse le soin aux experts de la section sportive ou aux statisticiens de dresser la liste de ses exploits sur le terrain. Vous avez lu ou lirez probablement des commentaires d’observateurs de la scène sportive, culturelle ou politique. Tous, même les plus grands, ne tarissent pas d’éloges.

J’ai beau être historien de formation, je n’ai pas de mémoire pour les statistiques ou les dates. Lorsque j’écoute un match, il y a fort à parier que j’aurai oublié les chiffres quelques jours ou quelques semaines plus tard, mais je saurai me souvenir exactement de ce que j’ai ressenti.

Lorsque je repense aux incroyables séquences de Bryant, c’est moins le nombre de points qui me revient que l’excitation ressentie lorsqu’il était à son meilleur. Il ne cédait rien, ne reculait jamais. J’ai encore en tête une collision avec Michael Jordan. Les deux hommes ensuite étendus au sol, le sourire fendu jusqu’aux oreilles. Deux compétiteurs féroces, deux meneurs de jeu redoutables que rien de détournait de l’objectif. Du talent, plusieurs en ont, mais une telle force de caractère n’est pas commune. Une passion du jeu et de la victoire à l'état pur.

À bien y penser, Magic Johnson a peut-être raison. Si le duo qu’il formait avec Abdul-Jabbar m’a fait vivre de grandes émotions, le «Black Mamba», que ce soit avec Shaq ou plus tard avec Gasol, m’a fait lever de mon siège bien des fois en menant son équipe à cinq championnats de la NBA.

Ce soir, c’est un peut-être le jeune adolescent passionné de basket qui prend le dessus, mais si j’ose à peine imaginer ce que peuvent ressentir ses proches après l’annonce de sa disparition et de celle de sa fille, je pense à tous ses partisans des Lakers, surtout aux jeunes joueurs de basket qu’il contribuait encore à former et à inspirer, et je ressens une profonde tristesse.

Malgré leurs faiblesses occasionnelles et le fait que leur mode de vie soit souvent déconnecté de notre quotidien, ces géants du sport nous font encore vibrer et rêver