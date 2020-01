Les rois de la glisse

Impossible de retenir nos cris de joie (ou de peur), de garder endormis les papillons dans notre estomac et de ne pas retrouver notre cœur d’enfant lorsqu’on dévale une pente, assis sur une chambre à air. Faites-en l’expérience le long d’une glissade à la hauteur de votre envie d’adrénaline.

Village Vacances Valcartier

Photo courtoisie, Village Vacances Valcartier

Avec ses 35 glissades sur neige prêtes à combler les amateurs de petits et de grands frissons, ses 17 remontées mécaniques, son sentier de patinage éclairé, ses pistes de rafting sur neige et son aire de jeux pour enfants, Valcartier est le plus grand centre de jeux d’hiver en Amérique. Selon la glissade choisie, il est possible de s’y aventurer seul, en groupe (mais chacun dans sa chambre à air) ou à plusieurs dans une même embarcation. Affrontez l’Everest, la plus haute glissade d’accélération en Amérique (33,5 m). Goûtez au plaisir de la vitesse sur les pistes ultralongues et ultrarapides de l’Himalaya. Dévalez des pentes de tous les niveaux dans le secteur de l’Avalanche et tournoyez dans le bateau tornade circulaire. Puisque l’Hôtel de Glace s’élève à proximité, pourquoi ne pas en profiter pour le visiter ?

► Pour informations : valcartier.com

Centre de plein air de Lévis

Photo courtoisie, Ville de Lévis

On ne pratique pas que le ski alpin et la planche à neige au Centre de plein air de Lévis. Haute d’une vingtaine de mètres, sa glissade promet des heures de plaisir à tous les membres de la famille. Au pied de la montagne, pendant que l’accroche-tube se charge de remonter votre chambre à air, il suffit d’emprunter l’escalier pour retourner au sommet (en dépensant un peu d’énergie, ce qui vous gardera au chaud) et renouveler l’expérience aussi souvent que vous le souhaitez ! Par ailleurs, la Ville de Lévis fera bientôt la promotion d’autres sites naturels de glissade. Lorsque la sécurisation des sites et leur approbation seront complétées, la population en sera aussitôt informée et pourra en profiter.

► Pour informations : centredepleinairdelevis.com

Les Glissades Tewkesbury

Photo courtoisie, Glissades Tewkesbury

Le magnifique paysage enneigé menant aux Glissades Tewkesbury éveille l’envie de se retrouver en montagne pour vivre des sensations fortes. Ce centre de glisse offre des pistes de hauteurs inégalées à Québec, dont celles aménagées à partir du plateau de 50 mètres et façonnées à même le relief de la montagne, qui sont accessibles à tous, sans restriction de poids. Toute la famille peut y glisser ensemble, en admirant la vallée de la Jacques-Cartier et le troupeau de 35 chevaux qui y hibernent. Le centre compte également la plus haute piste au monde (104,5 m de dénivellation), nommée La Guinness, qui permet d’atteindre de hautes vitesses. Attachez bien votre tuque ! Un poids minimum est toutefois requis pour y accéder.

► Pour informations : lesglissadestewkesbury.com

Centre de glisse Myrand

Photo courtoisie, Ville de Québec

Glissez en plein cœur de la ville au Centre de glisse Myrand ! Deux pistes de niveau avancé et quatre plus faciles attendent les glisseurs en quête de frénésie hivernale. Selon leur degré de difficulté, ces glissades enneigées artificiellement et éclairées en soirée créeront de petits papillons dans votre ventre ou feront battre votre cœur rapidement. La vitesse peut atteindre 50 km/h dans les pistes de niveau avancé et celles-ci profitent d’un remonte-pente, permettant aux sportifs de reprendre leurs forces et leurs esprits. Une patinoire comble aussi les amateurs d’un tout autre type de glisse. Il est même possible d’apporter son lunch pour le déguster dans la salle à manger.

► Pour informations : https://www.ville.quebec.qc.ca/citoyens/loisirs_sports/installations_sportives/glissoires/glissoires.aspx

Site de sports d’hiver de la Pointe-aux-Lièvres

Photo courtoisie, Ville de Québec

Une petite montagne enneigée se dresse devant un panorama urbain, dans l’arrondissement La Cité-Limoilou. Avec sa glissade d’environ cinq mètres de hauteur, le Site des sports d’hiver de la Pointe-aux-Lièvres est tout indiqué pour s’adonner aux joies de la glissade en famille. Des chambres à air y sont offertes en location. Une seule descente suffira pour éveiller l’amour des petits et des plus grands pour les activités hivernales. Justement, avec son sentier glacé, sa piste de ski de fond et son sentier piétonnier, il est possible de planifier une journée complètement sportive sur ce même site.

► Pour informations : https://www.ville.quebec.qc.ca/citoyens/loisirs_sports/installations_sportives/glissoires/glissoires.aspx

5 autres sites de glisse

Photo courtoisie, Ville de Québec

Les amateurs de glissade sur tube qui souhaitent profiter de l’hiver pour découvrir une foule de destinations peuvent aussi se rendre à la Base de plein air La Découverte de l’arrondissement La Haute-Saint-Charles, à la Base de plein air de Sainte-Foy, au Centre de ski du Mont-Orignal à Lac-Etchemin (montorignal.com), aux Glissades de Lotbinière : www.facebook.com/glissadesdelotbiniere et au Centre nature Saint-Basile dans Portneuf : www.lecentrenature.com .