Remise en forme: 10 cours à essayer gratuitement à Québec

La majorité des centres de danse, de yoga et d’entraînement offrent des essais gratuits. Vous comprendrez que nous ne pouvons pas tous les mentionner ici, car la liste est longue. Tout de même, voici quelques idées d’endroits qui vous ouvrent leurs portes afin d’essayer leurs équipements sans débourser un seul sou.

Studio Blue Mambo

Ici, de la danse latine suave à souhait! Salsa, salsa cubaine, bachata, merengue, cha-cha-cha et bien plus pour les débutants, intermédiaires ou avancés. Seul ou en couple, vous pouvez vous présenter afin d’essayer gratuitement les nombreux cours.

Cardio Plein Air

Si vous souhaitez essayer gratuitement le cardio plein air, il suffit de remplir le formulaire disponible sur leur site internet afin d'obtenir une séance d'essai gratuit. Cardio-raquette, cardio-poussette, cardio-traîneau, cardio-bootcamp et plus encore.

Esprit Boxe Fitness

Les installations modernes vous donneront encore plus envie de vous entraîner! Inspiré des salles de boxe et des entraînements de boxeurs, Esprit Boxe Fitness est un centre de conditionnement physique et de bien-être. Un concept motivant pour vous aider à vous remettre en forme!

L’École de danse de Québec

Chaque début de saison, l’École de danse de Québec met sur pieds ce qu’elle appelle un «speed dating dansé». Durant la soirée, vous pratiquerez quatre danses de 30 minutes. Ainsi, vous êtes les bienvenus afin d’essayer gratuitement plusieurs styles. Des photos de l’événement se retrouvent sur leur page Facebook.

Karaté Charlesbourg

Cardio Kickboxing, Kobudo (maniement des armes martiales) et karaté! Il est aussi possible de faire essayer le karaté aux enfants avec deux cours gratuits qui leur permettent de définir leur intérêt, de découvrir le dojo et de rencontrer les instructeurs.

Yoga Namaste

Votre tout premier cours de yoga sera gratuit chez Namaste. Vous pourrez choisir entre le Yin yoga, Power yoga, Air yoga, Hatha yoga, etc. Dans une ambiance calme et sans comparaison, les centres vous invitent à la détente et aux bienfaits de l’exercice physique.

Ducheno Danse Studio

Pour connaître les moments où l’on vous invite gratuitement aux cours, il faut s’inscrire à l’info lettre ou les suivre sur Facebook. Zumba, piloxing, yoga... plusieurs cours vous permettront de retrouver la forme. Débutant ou expert, il y aura un cours adapté à vos goûts et vos besoins.

CrossFit 418

Avec un centre à Beauport et un autre à Lévis, CrossFit 418 compte plusieurs adeptes autant sur la Rive-Nord que sur la Rive-Sud. On dit que l’ambiance est amicale et que le concept est accessible à tous! Les essais gratuits sont offerts en vous créant un compte sur cette plateforme et en réservant votre place à l’un des cours à l’horaire.

Fight chez Énergie Cardio

Voici un entraînement de groupe qui s’inspire des techniques de boxe, de Muay Thaï et d’arts martiaux mixtes... une activité athlétique qui vous permettra d'améliorer votre capacité cardiovasculaire tout en renforçant vos muscles.

Éconofitness

Les centres de mise en forme Éconofitness offrent les jeudis «essai gratuit», où vous pourrez constater si l’ambiance et les équipements vous conviennent. Visitez leur site internet afin de connaître le prochain jeudi gratuit.

