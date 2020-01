SAG Awards: glamour hollywoodien

Dimanche dernier aux SAG Awards, les actrices ont fait une ode au glamour hollywoodien. Certaines ont incarné l’esthétique dans sa forme la plus classique : bouche rouge, cheveux crantés et robes qui subliment le corps.

Jennifer Aniston a pigé dans sa garde-robe pour en sortir une robe blanche des années John Galliano chez Christian Dior, un choix écoresponsable. Nicole Kidman a illuminé sa robe Michael Kors Collection de sandales ornées de cristaux. Natalia---- Dyer a joué la carte de la statuette dorée, glissée dans une création Saint Laurent par Anthony Vaccarello aux épaules marquées. Et Michelle Williams y est allée d’une robe minimaliste de Louis Vuitton. Par contre, d’autres ont préféré une approche plus contemporaine dans le choix de leur tenue, dont Zoë Kravitz, Sophie Turner, Joey King et Renée Zellweger.

Notons que certaines tendances repérées aux Golden Globes et aux Critic’s Choice Awards prennent encore plus de galon. Parmi ces dernières, qui pourront faire office de tableaux d’inspiration pour les bals de finissants, les mariages et les grandes soirées de l’année, notons les robes Cendrillon exacerbées, les robes bustiers près du corps, les détails sculpturaux, la taille marquée d’une ceinture et les boucles décoratives, le tout dans une déclinaison de couleurs vives.

Passage en revue des silhouettes---- marquantes.

Teintes de sorbets

Orange vibrant, tangerine poudré et mix rouge-fuchsia, les teintes de sorbets s’imposent. Zoë Kravitz a assorti sa tenue Oscar de la Renta de gants d’opéra blancs, qui accentuent sa carrure et la coupe angulaire de la robe. Cynthia Erivo a porté une volumineuse robe Schiaparelli haute couture avec une nonchalance joyeuse. Le large décolleté de cette création Valentino haute couture est un beau complément à la silhouette triangulaire de Kathryn--- Newton.

Floraux

Les imprimés floraux se frayent un chemin sur les tapis rouges, et ce, avec beaucoup de fraîcheur. Sarah Hyland a boudé les robes longues et a craqué pour un modèle court à l’avant et se terminant en une traîne (high-low) de la griffe Philosophy Di Lorenzo Serafini. Nathalie Emmanuel a préféré la proposition naïve de Miu Miu, des marguerites apposées sur un fond de chrysanthèmes, alors que Lupita Nyong’o a jeté son dévolu sur une incarnation pailletée noire et argent de Louis Vuitton.

Finis satinés

Scarlett Johansson, en Armani Privé, et Renée Zellweger, en Maison Margiela haute couture, reçoivent le prix des robes à la confection irréprochable et aux designs sculpturaux sans faille. Coiffure blonde et robe bustier rose de Louis Vuitton, Sophie Turner était une unième représentation de Barbie. Le jeune acteur Noah Schnapps était le parfait ambassadeur du tuxedo déconstruit de Balmain, dans lequel la ceinture smoking se porte à l’extérieur de la veste.

Noir sans être ennuyant

La maison Celine poursuit son opération charme auprès des stars. Cette fois, c’est Reese Witherspoon qui brille dans une robe agrémentée d’un harnais de cristaux. Vêtue d’une création Georges Hobeika Couture, Jennifer Lopez exultait un sex-appeal sophistiqué. L’esprit lingerie de cette robe Jason Wu a sûrement valu plus la cote à Joey King qu’à Gwyneth Paltrow aux Golden Globes en Fendi.