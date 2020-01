Singularité aux Grammy

C’est aux Grammy Awards il y a 20 ans que Jennifer Lopez, vêtue de sa fameuse robe verte Versace, donnait naissance à Google Image Search puisque tout le monde cherchait à savoir ce que portait la méga star. D’ailleurs, plusieurs artistes ont rendu hommage à la maison italienne ce soir, dont Lizzo et Lil Nas X. Personne ne passera à l’histoire de cette 62e édition, mais il faut cependant souligner la singularité des looks de cette soirée musicale qui explosait de toutes parts.

Photo AFP

Nuage de tulle de Giambattista Valli pour Ariana Grande. Mention pour la couleur grise et les gants !

Photo AFP

Vêtements XXL et touche de vert lime, ses marques de commerce du moment, Billie Eilish a choisi un look Gucci et des ongles coordonnés.

Photo AFP

Les codes du glamour en une seule tenue pour Lizzo, soit une robe bustier fendue accessoirisée de diamants et d’une étole.

Photo AFP

Parfois, une tenue sage et étoilée peut se démarquer du lot, surtout si l’on est invité aux Grammy. Ce fut l’approche de Maggie Rogers, amie de la maison Chanel.

Photo AFP

FKA Twigs y est allée pour un look mixant la théâtralité d’une robe à capuchon et l’esthétique de patineuse d’une combinaison brodée, une gracieuseté de Ed Marler.

Photo AFP

Grâce à la bande en filet, Jameela Jamil s’est offert une robe courte et longue ; une création signée Georges Chakra Couture.

Photo AFP

Nick Jonas sauve cette photo de couple vêtu d’un complet Ermenegildo Zegna, car la robe Ralph & Russo Couture de Priyanka Chopra ne lui sied aucunement.

Photo AFP

Lil Nas X souhaitait-il interpréter le look Barbie en version masculine ? Versace était la marque de choix.

Photo AFP

Tyler the Creator a opté pour un look de chasseur qui rappelait le film The Grand Budapest Hotel de Wes Anderson, une création de Gold Le Fleur.

Photo AFP

Billy Porter a joué la carte burlesque en optant pour une combinaison et une veste Baja East recouvertes de plus de 70 000 cristaux qu’il a accessoirisées d’un chapeau « mécanisé » de Sarah Sokol dont les franges sur un rail cachent et dévoilent ses yeux.

Photo AFP

Un look monochrome « Fabergé » de Versace pour Gwen Stefani, qu’elle associe à ses classiques cuissardes.