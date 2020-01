Sur les traces de son père

Jacob Perreault n’a pas besoin de réfléchir bien longtemps quand on lui demande en quoi il ressemble le plus à son père, Yanic : « Notre sens du hockey est un gros atout », mentionne-t-il. La réponse à la question suivante, à savoir ce qui les différencie le plus, vient toutefois après un peu plus d’hésitation. « Sur les mises au jeu, finit-il par répondre. Mais je commence à le rattraper un peu ! »

Le jeune attaquant de 17 ans lance cette réponse avec un sourire en coin. Évidemment, il lui reste des croûtes à manger avant de rattraper son père qui, à ce jour, détient toujours le meilleur pourcentage de réussite sur les mises au jeu en carrière avec 61,1 %.

De toute façon, Jacob Perreault évolue à l’aile droite avec le Sting de Sarnia dans la Ligue junior de l’Ontario. Même si son pourcentage sur les mises au jeu (55,6 %) n’atteint pas les standards établis par le paternel, ça n’empêche pas les recruteurs de la LNH de le voir comme un excellent espoir en vue du prochain repêchage. Sur la liste de mi-saison de la Centrale de recrutement du circuit Bettman, il vient au 17e rang chez les patineurs nord-américains, ce qui signifie qu’il a des chances d’être réclamé en première ronde.

Ce qui distingue surtout Perreault des autres espoirs, c’est sa touche de marqueur. À 16 ans l’an dernier dans l’OHL, il a terminé la saison avec 30 buts en 63 matchs. Jusqu’ici cette saison, il a touché la cible à 28 occasions en 43 parties.

Et aux yeux du père, Jacob est assez différent de ce qu’il était au même âge.

« Il est droitier et moi gaucher et il joue à l’aile tandis que j’étais un joueur de centre. Jacob a aussi un bon coup de patin alors qu’à son âge, on me disait que ce n’était pas ma force. En plus, physiquement, il est déjà fait plus fort que je l’étais à son âge », mentionne celui qui avait été le choix de troisième ronde des Maple Leafs de Toronto, le 47e au total, en 1991.

DE MAGOG À CHICAGO

Jacob Perreault s’est promené depuis sa naissance. Son père a pris sa retraite alors qu’il n’avait que six ans alors il ne lui reste que très peu de souvenirs de la carrière de joueur de Yanic, outre peut-être la dernière année avec les Blackhawks de Chicago, en 2007-2008.

Les Perreault se sont ensuite installés quelques années dans la région de l’Estrie, où Jacob a joué ses années atome et pee-wee avant que Yanic n’accepte le poste d’entraîneur au développement des joueurs avec les Hawks, puis toute la famille a repris le chemin de l’Illinois.

C’est d’ailleurs pour cette raison que Jacob évolue dans la OHL, puisque l’Illinois fait partie du bassin américain attitré à la Ligue de l’Ontario.

Et tous ces déménagements, l’attaquant de 17 ans en garde de bons souvenirs et croit même qu’ils l’ont aidé à devenir le joueur qu’il est maintenant.

« Ça m’a aidé de pratiquer différents styles de jeu un peu partout dans le monde. J’ai commencé mon développement à Magog puis, quand on est déménagés à Chicago, j’allais voir beaucoup de matchs des Blackhawks et je pense que ça m’a aidé à développer mon sens du hockey », mentionne-t-il en français.

TOUJOURS EN CONTACT

Et même s’ils sont séparés pour la majorité de la saison de hockey, Yanic et Jacob demeurent en contact constant.

« Après chacun de mes matchs, il m’envoie un message texte pour me dire ce que j’ai bien ou moins bien fait. Peu de gens ont la chance d’avoir ce genre de conseils et je suis très heureux de l’avoir. »

Le paternel tient à continuer à être impliqué dans le développement de son fils même si 5 heures séparent Sarnia et Chicago.

« Je veux lui montrer que je suis là pour l’encourager. On est à 5 heures de distance et dans une saison, il y a des hauts et des bas. Même si on connaît une bonne saison, c’est important de savoir qu’il y a des gens qui nous supportent. Quand je jouais junior et que mes parents venaient me voir, ça me motivait. Je veux qu’il sache qu’on continue de le suivre malgré la distance », ajoute-t-il.

Un autre Perreault, Gabriel celui-là, pourrait faire parler de lui dans les prochaines années. Âgé de 14 ans, il sera admissible au repêchage de la OHL en 2021.