Une carrière exceptionnelle pour Kobe Bryant

Suite à l’annonce du décès de légendaire joueur des Lakers de Los Angeles Kobe Bryant, qui a perdu la vie dans un écrasement d’hélicoptère, voici un retour sur les dates marquantes de sa longue carrière.

Né le 23 août 1978 à Philadelphie, Bryant a commencé à s’intéresser au basketball dès l’âge de 3 ans, étant déjà un amateur des Lakers. Sa famille et lui ont déménagé en Italie alors que le père de Kobe, Joe, terminait sa carrière dans les rangs mineurs, après un parcours de huit saisons dans la NBA.

Revenu aux États-Unis, il s’est surpassé avec les Aces de Lower Merion, une école de la Pennsylvanie. En 1996, à l’âge de 17 ans, il est sélectionné au 13e rang du repêchage de la NBA par les Lakers.

Des honneurs très tôt

Dès 1997, Bryant commence à collectionner les honneurs. Cette année-là, il remporte le concours de «dunk» en plus d’être nommé sur la seconde équipe d’étoiles des joueurs recrues.

L’année suivante, il est convoqué pour la première fois au match des étoiles de la NBA. Il sautera l’année 1999, mais sera ensuite invité dans 17 éditions consécutives, de 2000 à 2016. Malgré ses 18 sélections, c’est toutefois Kareem Abdul-Jabbar qui détient le record, avec 19.

La dynastie

Après quelques années d’adaptation au jeu relevé de la meilleure ligue de basketball au monde, Bryant savoure un premier trophée Larry O’Brien en 2000. Le numéro 8 ainsi que le centre Shaquille O’Neal, au sommet de sa forme et récipiendaire de l’honneur du joueur le plus utile à son équipe, mèneront les Lakers au titre.

Le duo mènera l’équipe de Los Angeles à deux autres championnats de la NBA de suite, balayant même les Nets de Brooklyn en finale de 2002. À 23 ans, Bryant est devenu le plus jeune joueur de l’histoire à posséder trois bagues de championnat.

Alors que les Lakers n’arrivent pas à répéter leurs succès en 2003, celui qui était surnommé «Black Mamba» est accusé d’agression sexuelle, au mois de juillet. L’histoire s’est réglée lorsque l'accusée a refusé de témoigner, mais la réputation de l’Américain en a été entachée.

Les records personnels

Malgré sa séparation de «Shaq» en 2004, Kobe amassera les meilleures statistiques de sa carrière dans la deuxième moitié des années 2000. Le 22 janvier 2006, Kobe inscrira pas moins de 81 points dans la victoire des Lakers sur les Raptors de Toronto. À ce jour, il s’agit du deuxième plus haut total de points en un seul match dans l’histoire de la NBA.

Il mènera aussi toute la ligue pour la moyenne de points par match en 2006 et 2007, avec respectivement 35,4 et 31,6. En 2008, il sera nommé joueur par excellence du circuit et gagnera l’or lors des Jeux olympiques de Pékin, exploit qu’il répétera en 2012, à Londres.

C’est lors de la saison 2006-2007 qu’il troquera le numéro 8 pour le 24, soit celui qu’il portait lors de son passage à Lower Merion. Bryant mènera les Lakers vers deux autres conquêtes du trophée Larry O’Brien en 2009 et 2010.

Après ce deuxième sacre consécutif, il apposera sa signature sur un lucratif contrat de trois ans et 87 millions $.

Fin de parcours

Les dernières années de Kobe à Los Angeles ont été marquées par les blessures. Il n’a joué que six parties en 2013-2014 et 35 l’année suivante. À 37 ans, il s’offre un dernier tour de piste en 2015-2016 avec les pauvres Lakers, qui termineront bons derniers dans l’Association de l’Ouest avec seulement 17 victoires.

En 20 saisons dans la ville des Anges, le légendaire tireur de trois points aura amassé 33 643 points, le quatrième plus haut total de l’histoire de la ligue. Les deux numéros qu’il a portés ont été retirés par son équipe de toujours, et une place au Temple de la renommée pourrait l’attendre dès cette année.