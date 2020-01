Brady devrait rester avec les Patriots, selon Montana

Le quart-arrière des Patriots de la Nouvelle-Angleterre Tom Brady pourrait contempler l’idée de signer un contrat avec une autre formation de la NFL pour terminer sa carrière. Un choix questionné par une ancienne vedette du football, Joe Montana.

L’ancien pivot des 49ers de San Francisco sait de quoi il parle. Lui-même, après avoir passé les 14 premières années de sa carrière avec l’équipe californienne, s’est vu échangé aux Chiefs de Kansas City, où il a joué deux saisons avant de prendre sa retraite.

«Ce n’est pas facile d’arriver dans une nouvelle équipe et d’y être accepté, peu importe le succès que tu as eu ailleurs et le nombre d’années que tu as joué, a mentionné Montana au site NFL.com, vendredi. Ils veulent te voir arriver et être le même joueur que tu étais, aussi fidèle envers eux qu’avec l’équipe où tu étais. Ce n’est pas facile, particulièrement à la position de quart-arrière.»

Montana avait gagné quatre trophées Vince-Lombardi avec les 49ers. Lors de ces deux années dans le Missouri, il a mené les Chiefs deux fois en éliminatoires, mais jamais au Super Bowl. Aujourd’hui âgé de 63 ans, le membre du Temple de la renommée avait un conseil pour Brady.

«Ne le fais pas si tu n’as pas à le faire. C’est un long processus à traverser et ça prend du temps afin de s’acclimater à l’équipe. J’ai été chanceux parce que Paul Hackett s’occupait de l’attaque là-bas, alors j’étais familier avec le trois quarts du livre de jeux», ajoute Montana. Hackett et lui avaient travaillé ensemble chez les 49ers.

Brady deviendra joueur autonome durant l’entre-saison et il sera libre de choisir sa prochaine destination. L’athlète âgé de 42 ans a passé l’entièreté de sa carrière avec les «Pats», avec lesquels il a gagné six Super Bowl.