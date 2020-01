Des œuvres pour des œuvres

Marcel Bérubé, président de Groupe Perspective, philanthrope, membre du comité exécutif de la Classique Hivernale Bauer et peintre à ses heures, tiendra son 3e vernissage, le mardi 25 février, à l’Hôtel Alt Québec, alors qu’une vingtaine de ses toiles seront mises en vente à l’encan silencieux.

Vous pourrez également miser sur différents articles et objets à caractère sportif. Les fonds amassés par cette initiative ainsi que lors de la Classique Hivernale Bauer (les 27 et 28 mars) serviront principalement à venir en aide aux enfants dans le besoin de la grande région de Charlevoix ainsi qu’à leur famille, par le biais d’organismes locaux de premières lignes. Les places étant limitées, il est suggéré de confirmer votre présence au vernissage, en ligne, sur Eventbrite.

Pour la 51e fois

Photo courtoisie

Martin Boucher, président-directeur général du Groupe Boucher Sports, a accepté la présidence d’honneur du 51e Tournoi international atome Desjardins (TIADL) de Lévis. Originaire et toujours résident de Lévis, Martin a d’ailleurs lui-même participé au Tournoi lors des premières années, tout comme ses deux garçons par la suite. 94 équipes de jeunes âgés de 9 et 10 ans participeront au tournoi, à compter d’aujourd’hui et jusqu’au 9 février aux arénas de Lévis et André-Lacroix. Le Tournoi accueillera encore cette année une équipe en provenance de la République tchèque (Chomutov) et une équipe américaine (Vermont) qui se joindront aux autres équipes canadiennes. Parmi les autres faits à signaler, notons la tenue d’un match de saison régulière de la Junior AAA (L’Everest de la Côte-du-Sud vs les Flames de Gatineau) le 9 février à 13h. Sur la photo de gauche à droite: Janet Jones, conseillère municipale et membre du comité exécutif de la ville de Lévis; Michel Gagné, président du TIADL, Martin Boucher, président d’honneur, et la mascotte Ti-Poc.

Nouvelle membre Rotary

Photo courtoisie

Les membres du Club Rotary Saguenay ont accueilli récemment Alexandra Savard Pedneault à titre de nouveau membre de leur organisation internationale. Alexandra agit comme professionnelle auprès de la firme Jean-Pierre Collard Notaire à Saguenay (Chicoutimi). Sur la photo de gauche à droite: France Ruelland, présidente du club Rotary Saguenay, Alexandra Savard Pedneault, secrétaire du club et Line Duclos, responsable du recrutement.

Promotion

Photo courtoisie

Hill+Knowlton Stratégies (H+K) m’annonce la promotion de Pierre-Thomas Choquette (photo) à titre de directeur principal de comptes. Basé au bureau de Québec, Pierre-Thomas a joint l’équipe d’experts de H+K il y a cinq ans. Depuis, il n’a cessé de se distinguer par ses réflexes aiguisés et la justesse de ses conseils stratégiques en communications et en relations publiques. Les différents clients de l’agence évoluant dans divers secteurs de l’activité économique apprécient son expertise en communication corporative, en gestion d’enjeux et de crise, en simulation de gestion de crise, en formation de porte-parole et en communication numérique. Bravo Pierre-Thomas.

Anniversaires

Photo courtoisie

René Martineau (photo), président d’Option Subaru de Québec, 62 ans... Marie-Claude Cantin, qui travaille au CIUSSS de la Capitale-Nationale, 55 ans... Véronyque Tremblay, directrice générale et organisatrice en chef du PLQ, 46 ans... Patrice Brisebois, ex-défenseur de la LNH (Canadien), 49 ans... Bridget Fonda, actrice, petite-fille d’Henry Fonda, fille de Peter Fonda, 56 ans... Markita Boies, actrice québécoise, 66 ans... André Sylvain, animateur, chanteur et ex-mari de Chantal Pary, 80 ans... Terry Harper, défenseur LNH (1962-81), avec le Canadien de 1962 à 1972, 80 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 27 janvier 2015. Colette Germain (photo), 62 ans, épouse de l’ex-joueur des Canadiens et commentateur sportif à RDS, Mario Tremblay... 2018. Ingvar Kamprad, 91 ans, entrepreneur suédois, fondateur la chaîne de magasins Ikea... 2017. John Hurt, 77 ans, acteur anglais (Elephant Man et la série Harry Potter)... 2017. Emmanuelle Riva, 89 ans, actrice française (Hiroshima mon amour)... 2014. Raymond Weil, 87 ans, horloger suisse... 2013. Stanley Karnow, 87 ans, journaliste et historien américain... 2012. Paul-André Duquet, 67 ans, VP de Hockey Québec, région de Québec-Chaudière-Appalaches... 1988. Guy Sanche, 52 ans, pendant 28 ans Bobino à la télévision... 1983. Louis de Funès, 68 ans, comique français... 1937. Marc-Aurèle de Foy Suzor-Coté, 66 ans, peintre, sculpteur, décorateur d’intérieurs d’églises... 1930. Charles Huot, 75 ans, peintre québécois.