États-Unis et tests nucléaires: les habitants des îles Marshall en paient encore le prix

Si la série Tchernobyl a connu un grand succès dans les derniers mois et qu’elle a rappelé les dangers du nucléaire et l’importance de ne ménager aucune mesure de sécurité, on oublie souvent que le développement du nucléaire a fait bien d’autres victimes innocentes.

Lors de mes lectures dominicales, je suis tombé sur un texte de Dan Diamond du site POLITICO. Ce diplômé de l’Université de la Pennsylvanie est tout particulièrement intéressé par les sujets qui concernent la santé publique. Dans son article de la fin de semaine, il s’est intéressé à des habitants des îles Marshall qui ont migré vers les États-Unis où on leur promettait de meilleurs soins de santé.

Pourquoi quitter les îles pour s’installer en Iowa? Un petit retour dans le temps s’impose pour expliquer la présence de quelque 800 insulaires qui ont choisi de se diriger vers le Midwest.

Pendant la Deuxième Guerre, l’archipel fut le théâtre de violents combats entre Japonais et Américains. Dès la fin du conflit, les États-Unis continueront à développer l’arme nucléaire et ils y effectueront des essais nucléaires qui s’échelonneront pendant les années 1950 et 1960. Les Américains ne furent pas les seuls à effectuer des tests dans cette région du Pacifique, la France et la Grande-Bretagne y testant aussi leurs armes.

Pour les seules îles Marshall, on relève une centaine de tests américains. Les déchets nucléaires ont d’ailleurs été enfouis dans le cratère de la bombe Cactus sur l’île de Runit. En 1979, on a recouvert le cratère d’un dôme de béton dont l’étanchéité est aujourd’hui remise en question. On craint maintenant des fuites radioactives parce qu’en 1979, on a tenté d’économiser en n’isolant pas le fond du cratère.

Dan Diamond avance qu’encore de nos jours, le taux de radiation à certains endroits des îles Marshall est toujours élevé, plus qu’à Tchernobyl. Ces taux de radiation élevés expliquent la présence de gens originaires de l’archipel sur le territoire américain, en particulier en Iowa.

S’ils ont quitté leur terre natale, c’est qu’on leur avait promis un accès à de meilleurs soins de santé. Non seulement espéraient-ils échapper aux retombées radioactives, mais les soins de santé devaient être gratuits et offerts par l’intermédiaire du programme Medicaid.

Vous devinez probablement que si je retiens ce sujet pour un de mes billets, c'est parce que le gouvernement américain n’a pas honoré ses promesses. Les habitants des îles Marshall ont été des victimes collatérales d’un affrontement entre le président Bill Clinton et le speaker Newt Gingrich lors de négociations budgétaires en 1996. Des compressions dans les programmes d’aide sociale ont exclu les habitants de l’archipel de la couverture médicale.

S’il est impossible de confirmer que l’exclusion des insulaires était volontaire, il n’en reste pas moins qu’après avoir reconnu leur responsabilité, les États-Unis n’ont pas honoré leurs engagements. En 2020, une poignée d’avocats tentent toujours d’intercéder auprès des législateurs pour corriger une situation déplorable.

Il y a actuellement peu d’espoir et de réconfort pour ceux qui ont quitté les îles Marshall en direction des États-Unis, sinon des initiatives isolées comme celles qu’on retrouve à Dubuque en Iowa. Une petite clinique locale qui dispose de moyens très limités leur offre des soins gratuitement. L’aide est insuffisante, elle constitue trop souvent le seul espoir d’atténuer la douleur ou d’améliorer, ne serait-ce qu’un peu, la qualité de vie.

Les insulaires qui ont migré vers le continent sont les descendants de ceux qui ont vécu les essais nucléaires. Leurs aînés sont décédés jeunes, pour la plupart, et ceux qui se sont déplacés vivent parfois avec les séquelles physiques de l’exposition aux radiations, en plus de ne pouvoir tirer leur subsistance de ressources affectées par les radiations.

Pendant de nombreuses années, ce sont des démocrates qui ont porté le dossier des habitants des îles Marshall, mais depuis peu, des républicains se joignent à la lutte et l’administration Trump a démontré une certaine ouverture à leur venir en aide. Malgré cela, les plus optimistes croient que nous sommes encore à plusieurs années de mettre en place une solution.

Alors que le congrès est paralysé par le triste spectacle d’une procédure de destitution bâclée et partisane, on peut aisément se questionner sur la conscience de bien des politiciens.

Je rappelle, en même temps, que s’il était facile de condamner le régime soviétique pour la catastrophe de Tchernobyl, d’autres dossiers scandaleux ne retiennent pas l’attention des médias, alors que la responsabilité gouvernementale est tout aussi déficiente. Le cas des îles Marshall constitue une de ces tristes histoires.

