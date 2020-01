Francisco Randez revient sur ses troubles alimentaires

Pour la première fois à la télévision, sur le plateau de l’émission «Deux filles le matin» lundi, le comédien et animateur Francisco Randez a révélé avoir été aux prises avec des troubles alimentaires, à l'époque où il était mannequin.

Au début des années 2000, Francisco Randez travaillait comme mannequin, un peu partout à travers le monde, notamment pour Jean-Paul Gaultier.

C'est à cette époque qu'il a développé des troubles alimentaires, car ayant toujours été sportif, il remarquait qu'il était plus «massif» que ses pairs.

«Dans l'enfance, je mangeais beaucoup, beaucoup. Ç’a toujours été comme un refuge, un peu. Je n’avais jamais pensé me faire vomir avant d'entrer dans le monde de la mode», a-t-il confié à Marie-Claude Barrette.

Même s'il vivait un sentiment de «relâchement» dans les premiers temps, Francisco Randez a expliqué que la culpabilité a rapidement pris le dessus.

«C'est la première fois que je parle de ça à la télévision, et c'est le fruit d'une démarche. Je me dis que c'est important de partager ça, parce que je réalise qu'il y a tellement de personnes qui souffrent de ça. Et j'imagine qu'il y a beaucoup de gens qui ne se doutaient pas que moi, j'avais vécu ça.»