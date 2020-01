La nouvelle création de Peter Brook au Carrefour international de théâtre

La dernière création du metteur en scène britannique Peter Brook sera présentée, à Québec, à l’occasion de la 21e édition du Carrefour international de théâtre.

Réflexion sur la création, l’intégrité et l’essence du théâtre, Why? s’arrêtera les 27 et 28 mai au Diamant.

Créée à Paris en juin 2019, la pièce de Peter Brook se pointera dans la Vieille Capitale après une tournée, en avril, en Colombie, en France, en Allemagne, en Italie et au Mexique.

Photo Simon Annand

Écrit avec sa complice Marie-Hélène Estienne, Why? met en scène un trio de comédiens qui essaie de répondre à la question «Pourquoi fait-on du théâtre?»

«Au début de ma carrière, je me suis vite rendu compte que le théâtre était totalement bloqué par des conventions préétablies. Mon boulot a toujours été de m’en libérer pour le sortir des ornières de la tradition», a fait savoir le célèbre metteur en scène, dans une entrevue publiée l’été dernier dans le magazine Les Inrockuptibles.

Photo Pascal Gely

Why? s’intéresse au parcours du dramaturge et metteur en scène russe Vsevolod Meyerhold, qui a été persécuté par le régime stalinien. Un homme de théâtre qui souhaitait libérer son art des carcans du passé, en plus de prôner le minimalisme et l’absence de frontières avec le public.

Testament

Cette production du Théâtre des Bouffes du Nord sera présentée en anglais avec des surtitres en français.

Photo Simon Annand

«Peter Brook est un des plus importants metteurs en scène de notre époque. Sa pratique et ses écrits ont transformé en profondeur le théâtre contemporain. Il aura 95 ans cette année et ce spectacle, à saveur de manifeste, pourrait bien constituer son testament», a indiqué Marie Gignac, directrice artistique du Carrefour international de théâtre, dans un communiqué rendu public lundi matin.

Il s’agira d’une première présentation dans le théâtre de Robert Lepage pour le Carrefour international de théâtre.

«Ça fait longtemps qu’on espérait un lieu de cette qualité. Nous avons très hâte de profiter de ces installations de haut niveau et d’y présenter un premier spectacle», a fait savoir la directrice générale Dominique Violette.

Les billets pour Why? seront mis en vente le 21 avril après le dévoilement de la programmation complète.

La 21e édition du Carrefour international de théâtre sera présentée du 21 mai au 6 juin.