Le juge John Roberts pourrait autoriser de nouveaux témoignages: osera-t-il le faire?

Depuis la publication d’informations émanant de l’ancien conseiller John Bolton, on ne parle plus que de la possibilité d’autoriser de nouveaux témoins dans le procès en destitution de Donald Trump.

Lors du procès en destitution de Bill Clinton devant le Sénat en 1999, le juge en chef William Rehnquist avait résumé ainsi sa participation: «I did nothing in particular, and did it very well.» Ce qu’on pourrait résumer par la formule: «Je n’ai rien fait de particulier et je l’ai très bien fait.» Parions que dans un scénario idéal John Stevens aimerait bien lui aussi récupérer à son compte la citation empruntée au duo musical de l’époque victorienne Gilbert et Sullivan.

Depuis le début des procédures, on répète bien souvent que pour autoriser la participation de nouveaux témoins, il faut obtenir une majorité simple des sénateurs. Cela sous-entend que si tous les démocrates se serrent les coudes, quatre républicains devraient se joindre à eux. Cette possibilité existe toujours, mais on pourrait emprunter une autre avenue.

Pour cela, le juge Roberts devra s’éloigner du rôle confortable d’observateur. En effet, de vieilles règles en vigueur depuis le procès en destitution d’Andrew Johnson en 1868 pourraient toujours être invoquées et les démocrates n’auraient nul besoin d’appeler à la collaboration de quelques républicains dissidents au moment où le caractère partisan de la procédure n’a jamais paru aussi évident.

Dans le New York Times d’aujourd’hui, deux experts en droit constitutionnel de l’Université de Georgetown et un ancien représentant républicain croient qu’il suffit aux procureurs démocrates de demander à John Roberts d’émettre des assignations à comparaître.

Depuis des mois on avance que le rôle du juge en chef ne serait que symbolique, mais les auteurs du texte défient cette tradition et leur argument est convaincant. Ne reste qu’à déterminer si je juge Roberts préférera s’en remettre à un rôle plus conventionnel ou s’il exploitera l’ensemble de ses prérogatives.

Le juge Roberts doit sa présence à la Cour suprême à une nomination de George W. Bush. S’il devait opter pour une plus grande participation, ce ne serait pas la première fois qu’il surprend. Je rappelle en terminant qu’il a récemment fait part de ses craintes pour l’intégrité des institutions politiques américaines. Une fois de plus, une cause de l’ère Trump nous permet d’approfondir ou de nuancer nos connaissances de la constitution et de ses mécanismes.