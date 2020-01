Les Suédois se signalent pour les Maple Leafs

Les Maple Leafs de Toronto ont pu compter sur de brillantes performances de deux joueurs suédois pour vaincre les Predators de Nashville par la marque de 5 à 2, samedi, au Tennessee.

Le défenseur recrue Rasmus Sandin a bien choisi son moment pour inscrire son premier but dans la Ligue nationale de hockey (LNH). Il a profité d’un retour de lancer pour donner une avance de 3 à 1 à son équipe et marquer ce qui s’est avéré être le but gagnant, au début du deuxième engagement.

Le patineur de première année a aussi préparé une belle pièce de jeu qui a mené au but de William Nylander, le premier filet de la soirée de la troupe de Sheldon Keefe. L’attaquant suédois s’est aussi fait complice sur le but de Sandin. Il s’agissait de la 23e réussite de la saison de Nylander, un sommet en carrière.

Zach Hyman, Jason Spezza et Auston Matthews, dans un filet désert, ont obtenu les autres réussites des «Leafs». Frederik Andersen a, pour sa part, repoussé 34 des 36 tirs dirigés vers lui. Mikael Granlund et Viktor Arvidsson ont déjoué le danois.

Devant la cage de l’équipe locale, Pekka Rinne a accordé quatre buts sur 30 lancers.

Victoire à l’arraché des Devils

À Ottawa, les Devils du New Jersey ont d’abord égalé la marque avec moins de quatre minutes à jouer au match, avant de récolter les deux points lors des tirs de barrage. La troupe d’Alain Nasreddine l’a emporté 4 à 3 face aux Sénateurs.

Nikita Gusev et Jack Hughes ont secoué les cordages lors de la fusillade, tandis que Mackenzie Blackwood a arrêté Anthony Duclair et Drake Batherson. Le portier a terminé la rencontre avec 35 arrêts. Kyle Palmieri est celui qui avait forcé la tenue du temps supplémentaire. Damon Severson et Kevin Rooney ont récolté les autres filets.

Les unités spéciales des «Sens» ont permis à la formation ottavienne d’y croire. Tyler Ennis a inscrit un but en avantage numérique lors du premier engagement. En retard par un but au troisième vingt, Vladislav Namestnikov et Chris Tierney ont profité d’une pénalité à leur coéquipier Brady Tkachuk pour marquer à 35 secondes d’intervalle.

Malgré la défaite, Marcus Hogberg a été solide devant le filet des Sénateurs, repoussant 50 des 53 lancers envoyés vers lui.