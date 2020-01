Nouvel album et nouveau spectacle: Arthur L’aventurier en Australie

Arthur L’aventurier continue de parcourir le globe. Après avoir fait voyager les petits en Afrique, au Costa Rica et dans les Rocheuses, l’artiste propose une incursion musicale en Australie.

Cette nouvelle exploration se traduira par le film «Arthur L’aventurier au bout du monde en Australie» – qui sera disponible en version numérique, Blu-ray et DVD le 4 février –, un CD offert trois jours pour plus tard, et un spectacle, dont la première aura lieu le 8 mars à la Place des Arts.

Le tournage du long métrage a eu lieu en septembre dernier, soit plusieurs semaines avant le déclenchement des feux de forêt qui ont ravagé l’Australie. Plusieurs parcs nationaux du sud du pays ont été visités par le chanteur et son équipe.

Outre de nombreux animaux – dont des dingos, des ornithorynques, etc. – et de somptueux paysages, les jeunes pourront faire la connaissance de Jade, une vétérinaire travaillant dans un refuge pour bêtes blessées, Matéo, un soigneur animalier, et un garçon prénommé Finlay, véritable amant de la nature.