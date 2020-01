Qui sont les victimes de l’écrasement d’hélicoptère?

Deux adolescentes et leurs parents, une autre mère de famille et le pilote font partie des neuf victimes de l'accident d'hélicoptère qui a été fatal à la légende du basket Kobe Bryant et à sa fille, dimanche au nord-ouest de Los Angeles.

Les autorités locales n'ont pas officiellement identifié toutes les victimes, mais leurs familles et leurs amis ont exprimé leur chagrin dans des déclarations publiques ou sur les réseaux sociaux.

Kobe et Gianna Bryant

Bryant, 41 ans, figure parmi les légendes du basket américain. Il a passé 20 saisons dans les rangs des Los Angeles Lakers, célèbre club de NBA avec lequel il a notamment remporté cinq titres de champion.

Élu meilleur joueur (MVP) lors de la saison 2007-2008, il fait partie des sept joueurs à avoir inscrit plus de 30 000 points durant sa carrière.

Il a été sélectionné à 18 reprises pour le All Star Game, confrontant les meilleurs joueurs de la saison, notamment en 1998 alors qu'il n'avait que 19 ans.

Médaillé d'or olympique avec la sélection américaine en 2008 et 2012, il a pris sa retraite en 2016.

Depuis, il s'était reconverti dans les affaires, via sa société d'investissement Bryant Stibel, et dans la production cinématographique. Son court-métrage d'animation "Dear Basketball" avait été couronné par un Oscar en 2018.

Âgée de 13 ans, Gianna était la fille cadette du basketteur.

Grand espoir du basket féminin, elle se rendait avec son père à un tournoi à Thousand Oaks lorsque l’accident est survenu.

John, Keri et Alyssa Altobelli

John Altobelli, 56 ans, entraîneur de baseball à la faculté d'Orange Coast College à Costa Mesa, est mort dans l’écrasement avec sa femme Keri et leur fille Alyssa.

L’adolescente faisait partie de l’équipe de basket de la Mamba Academy. Kobe Bryant avait récemment publié une vidéo sur son compte Instagram où il vantait les talents athlétiques d’Alyssa.

«John comptait tellement pour l'Orange Coast College, pour le baseball. Il a vraiment personnifié ce qu'est censé être un entraîneur de baseball. La passion qu'il a vouée pour le jeu, mais plus important encore, pour ses athlètes, était inégalée. Il les a considérés comme des membres de sa famille», a rendu hommage le directeur sportif de l'établissement Jason Kehler dans un communiqué.

Christina Mauser

Chritsina Mauser, 38 ans, était l'entraîneuse adjointe de l'équipe de basket de Gianna Bryant à la Mamba Academy.

Selon le New York Daily News, elle était aussi coach à l’école Harbor Day de Corona del Mar.

Son conjoint, Matt Mauser, a publié un message sur sa page Facebook dimanche après-midi.

«Mes enfants et moi sommes dévastés. Nous avons perdu notre magnifique maman et conjointe dans l’écrasement d’hélicoptère aujourd’hui. Merci de respecter notre deuil et notre vie privée. Merci pour tous vos messages, ils sont très appréciés.»

«J'ai trois jeunes enfants et j'essaie de comprendre comment naviguer dans la vie avec trois enfants, sans leur maman», a-t-il déclaré à NBC News.

Sarah et Payton Chester

Sarah et Payton Chester, une mère et sa fille, vivaient à Orange County et sont décédées dans l'accident, ont indiqué leur famille et amis.

«Elles devaient faire le trajet en hélicoptère pour plus de commodité, elles y allaient généralement en voiture», a déclaré la grand-mère de Payton, Catherine George, à NBC.

Ara Zobayan

Ara Zobayan, un pilote d'hélicoptère et instructeur de vol, était aux commandes de l'hélicoptère lorsqu'il s'est écrasé sur une colline près de Los Angeles et a pris feu.

Ils attendaient Kobe...

Ils étaient plusieurs dizaines de jeunes athlètes à attendre Kobe Bryant et sa fille Gianna, dimanche, à l’Académie Mamba Sports, en Californie.

Lorsque la nouvelle de la mort de «Black Mamba» a éclaté, ces jeunes ont été atterrés.

Une photo publiée sur Twitter montrait d’ailleurs les jeunes agenouillés sur le parquet de l’Académie, en signe de respect.

Bryant et «Gigi» étaient, selon toute vraisemblance en route vers l’Académie de l’ex-vedette des Lakers de Los Angeles, à Thousand Oaks, pour y disputer une partie.