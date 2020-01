Stingray avale l’ontarienne Chatter Research

Le diffuseur québécois de musique Stingray achète l’ontarienne Chatter Research, qui a développé des outils de satisfaction de clientèle grâce aux algorithmes de l’intelligence artificielle.

« L’acquisition de Chatter ajoute une corde importante à notre arc, alors que nous greffons une fois de plus une grande marque à notre portefeuille de clients», a indiqué le PDG de Stingray, Eric Boyko dans un communiqué publié lundi après-midi.

« La vaste clientèle de Stingray ainsi que son expertise éprouvée en musique d’ambiance commerciale et en affichage numérique, combinée à notre plateforme propulsée par l’IA et à nos mégadonnées, annoncent un avenir prometteur pour notre entreprise commune», a partagé de son côté le fondateur et président-directeur général de Chatter Simon Foster.

Fondée en 2016, l’entreprise torontoise d’intelligence artificielle Chatter Research a développé une plateforme de recherche sur la clientèle qui a comme clients Lush, Fanatics ou encore Purdys Chocolatier.

Rappelons que Stingray, dont le siège social est situé à Montréal, a plus de 1200 employés. Elle compte plus de 400 millions d’utilisateurs dans plus de 156 pays.

L’entreprise vaut plus de 500 millions $ à la Bourse de Toronto.