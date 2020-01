Une maison de ville avec foyer et terrasse sur le toit à vendre pour 2 100 000$ dans Pointe-Saint-Charles

Impossible de ne pas craquer devant le décor sublime de ce jumelé de luxe situé à Pointe-Saint-Charles.



Centris

La propriété, qui est présentement à vendre pour 2 100 000$, possède trois étages où l’espace de vie est à aire ouverte et très lumineux.



Centris

Cette maison de ville de 4000 pieds carrés possède 5 chambres à coucher et 4 salles de bain en plus de planchers chauffants, d’un foyer au gaz, d’un garage et d’un accès intime sur la terrasse qui se trouve sur le toit.



Centris

Construite en 2018, cette maison de ville de Pointe-Saint-Charles est idéale pour les adeptes de décor épuré (qui ont un pas pire budget!).

Découvrez l'ensemble de son décor magnifique dans la vidéo ci-haut!