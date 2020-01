DUGUAY, Aimé



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 24 janvier 2020, à l'âge de 84 ans, est décédé monsieur Aimé Duguay, époux de feu dame Sergine Lebel. Né à Clarke City le 27 novembre 1935, il était le fils de feu dame Prémélia Beaudin et de feu monsieur Willie Duguay. Il demeurait à Québec arr. Beauport autrefois de Port-Cartier. Les membres de la famille recevront les condoléances àce mardi 28 janvier 2020 de 18 h à 21 h.où la famille accueillera parents et amis à compter de 15 h. Les cendres seront déposées au cimetière de Port Cartier au printemps 2020. Monsieur Duguay laisse dans le deuil sa fille : Shaila (Stevens Hayes); ses petits-enfants : Mélynda (Bobby Larouche) et Luca (Johanie Savard); ses arrière-petits-enfants : Mackenzie, Ryan, Julia; sa sœur Bertha (feu Émilien Roussel); de la famille Lebel : ses beaux-enfants : Mario Rail (Margot Landry), Serge Rail (Guylaine Marceau), feu Suzie, Nathalie Rail (Michel Langlois); ses petits-enfants : Elian, Marianne, Magalie; son arrière-petit-fils Mathew, ainsi que plusieurs beaux-frères, belles-sœurs, neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille remercie tout le personnel de l'Hôtel-Dieu de Québec pour l'attention portée et la qualité des soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Canadienne des maladies du rein, succursale Québec, Site : www.reinquebec.ca, Tél. : 1-800-565-4515.Les Funérailles sont sous la direction de :