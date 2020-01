BOULANGER, Jeanne Lévesque



Au CHSLD de Cap St-Ignace, le 19 janvier 2020, à 3 jours de ses 84 ans, est décédée Mme Jeanne (Jano) Lévesque, épouse de M. Maurice Boulanger. Elle demeurait à Montmagny. La famille recevra les condoléances à la :le jeudi 30 janvier de 14h à 16h30 et de 19h à 21h30, vendredi à compter de 9h.L'inhumation aura lieu ultérieurement au cimetière de Montmagny. Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants : Paule (André Jutras), Alain (France Fortin); elle était la grand-mère de : feu Jade (Nicolas Tourigny), Léa-Maude (Olivier Fortin), Laurie (Jérôme Minville); la sœur de : feu Jean-Marc (Nicole Dassylva), Françoise (Philippe Paré); de la famille Boulanger, elle était la belle-sœur de : feu Colette, feu Claire (feu Marcel Blais), feu Antoine (Diane Bernier), feu Clément. Elle laisse également dans le deuil ses neveux, nièces, cousins et cousines. La famille remercie le personnel du CHSLD de Cap St-Ignace pour leur dévouement et les soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny, www.jedonneenligne.org/fondationhdm/DM/, ou à la Société Canadienne du cancer,www.cancer.ca/quebec/souvenir. Des formulaires seront disponibles à la résidence funéraire.