Bombardier et Alstom se connaissent intimement

Les familles à la tête de Bombardier et d’Alstom se connaissent depuis longtemps, ce qui pourrait faciliter la vente d’un gros morceau du fleuron québécois à des intérêts français.

« Il se trouve que je connais très bien les dirigeants de Bombardier : [l’ex-PDG] Laurent Beaudoin [...] est un ami personnel depuis trente-cinq ans », confiait en mars 2018 à l’Assemblée nationale française le magnat Martin Bouygues. Le conglomérat de sa famille milliardaire est le plus important actionnaire d’Alstom avec une participation de 15 %.

Lors d’une audition devant des députés, M. Bouygues avait rappelé la tentative de rapprochement entre Bombardier Transport et Alstom, il y a quelques années.

À Montréal en jet Bombardier

« Quand il s’est agi de savoir si nous pouvions faire quelque chose ensemble, j’ai pris mon avion – un Bombardier... –, j’ai emmené Patrick Kron [alors PDG d’Alstom] et nous nous sommes tous retrouvés un matin, à sept heures, à l’aéroport de Montréal, pour nous parler ouvertement. [...] Nous avons examiné à fond l’hypothèse d’une alliance avec Bombardier », relatait-il.

Les tractations avaient alors achoppé sur le contrôle de l’entreprise regroupée : tant Bombardier qu’Alstom souhaitaient être aux commandes. « Tout montage proposé par Bombardier revenait à ce que l’opération finisse à Montréal, expliquait Martin Bouygues. Il n’était pas très facile de proposer un tel schéma à Paris. »

Bombardier a ensuite tenu des discussions du même ordre avec Siemens Mobility, également en vain. Le géant allemand s’est finalement entendu avec Alstom à l’automne 2017, mais l’an dernier, la Commission européenne a refusé d’entériner le regroupement.

Vu la grande vulnérabilité financière de Bombardier à l’heure actuelle, il est loin d’être certain que la multinationale québécoise pourra garder le contrôle sur ses activités ferroviaires dans l’éventualité d’un accord avec Alstom.

La Caisse muette

La Caisse de dépôt et placement, qui détient 30 % de Bombardier Transport en vertu d’un investissement de 1,5 milliard $ US fait en 2016, a le droit d’acheter la participation de 70 % de Bombardier dans sa division ferroviaire au même prix qu’un éventuel repreneur.

Maxime Chagnon, porte-parole de la Caisse, n’a pas répondu aux questions sur le dossier hier. « On ne commente jamais les rumeurs », a-t-il fait savoir.

L’an dernier, dans la foulée du rejet de la fusion entre Alstom et Siemens Mobility par Bruxelles, Martin Bouygues avait exclu une reprise des négociations avec Bombardier.

« Les conditions ne sont absolument pas réunies tant que la Commission restera sur cette position », avait-il déclaré.

Notons que l’automne dernier, Bouygues a réduit ses intérêts dans Alstom, les faisant passer de 27,8 à 14,7 %. Le groupe avait encaissé plus d’un milliard d’euros (1,6 milliard $ CA) avec l’opération.

Selon Reuters, Bombardier et Alstom ont recommencé à se parler en juillet dernier et les discussions sont devenues sérieuses en septembre.

Des analystes de la banque allemande Berenberg estiment qu’une fusion entre Bombardier Transport et Alstom serait plus susceptible d’être avalisée par les autorités du fait que les deux constructeurs n’occupent pas, ensemble, une position dominante en Europe dans les secteurs des trains rapides et de la signalisation.

Bombardier Transport

Revenus : 11,5 milliards $ (2018)

Employés : 40 650 (au 31 décembre 2018)

Carnet de commandes : 46,5 G$ (au 30 septembre 2019)

Alstom