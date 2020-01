Collecte des ordures: de nouveaux retards dénoncés à Beauport

L’opposition à l’hôtel de ville de Québec dénonce de nouveaux ratés dans la collecte des matières résiduelles à Beauport et le refus du service 311 d’enregistrer les plaintes.

Le chef de Québec 21, Jean-François Gosselin, a fait une sortie en règle mardi matin contre l’administration Labeaume, qui avait pourtant affirmé, en fin d’année, que les problèmes étaient désormais chose du passé.

Or, tous les élus de l’arrondissement de Beauport ont reçu un courriel d’une haute fonctionnaire, lundi, les avisant que les opérations de collecte sont «fortement perturbées» en raison de «nombreuses pannes de camions». Le nom de la fonctionnaire a été caviardé dans le document remis aux journalistes. Curieusement, la Ville de Québec n'a effectué aucune communication publique à cet effet.

«Des retards sont inévitables et les fréquences seront difficilement respectées. Svp, avisez les citoyens de laisser leurs contenants disponibles jusqu’à ce qu’ils soient collectés. Ne pas enregistrer de demandes 311 incluant les appréciations négatives de service à moins d’une situation exceptionnelle», peut-on lire dans le courriel rendu public par le cabinet de l’opposition.

Cette dernière phrase a indigné M. Gosselin, lequel y voit une directive claire pour manipuler les statistiques et «fausser le nombre de plaintes». Un autre citoyen qui s’est adressé au conseiller Stevens Mélançon par courriel dit avoir appelé au service 311, mais il affirme qu’«ils ne voulaient pas prendre la requête».

«On veut cacher la vérité»

«Les citoyens appellent et on leur dit: “C’est beau, on connaît la problématique.” Ils n’ont pas de numéro de requête et ça tombe... On veut cacher la vérité en n’enregistrant plus les plaintes», déplore le chef de l’opposition qui réclame des mesures immédiates afin de régler une fois pour toutes les ratés de la collecte des ordures qui ont fait la manchette à plusieurs reprises depuis un an.

La pénurie de main-d'œuvre et les problèmes mécaniques aux véhicules de collecte ont souvent été pointés du doigt. Le fournisseur Sani-Terre a dû payer des pénalités parce qu'il ne respectait pas les exigences de ses contrats et la Ville de Québec avait annoncé son intention de reprendre le service en régie interne pour l'arrondissement de Beauport. Les changements doivent avoir lieu cet été.

«C’est un service de base... On ne demande pas l’Everest, ce matin. Les citoyens paient des taxes et ont le droit de recevoir le service», a déclaré Stevens Mélançon lors d’un point de presse.

«Le problème, c’est que l’administration Labeaume n’a pas agi en amont. Ils nous ont dit que c’était réglé, mais ça ne l’est pas. Ils n’ont pas agi et c’est inacceptable. On veut que le service soit donné aux citoyens. On veut qu’il y ait des résultats. On demande à M. Labeaume et à Mme [Suzanne] Verreault d’apporter des solutions dès maintenant», a renchéri M. Gosselin.

Au moment d’écrire ces lignes, la Ville n’avait pas encore répondu à nos questions.