Contxtful amasse 2 M$ pour son outil marketing «anti-Big Brother»

La techno montréalaise Contxtful, qui a inventé un outil marketing « anti-Big Brother », met la main sur 2 millions $ lors d’une ronde menée par le Fonds Innovexport avec le Fonds Québecor Innovation, La Capitale Assurances et Anges Québec.

« On a un positionnement anti-Big Brother. On croit à un marketing plus éthique. On pense qu’on peut faire beaucoup de publicités sans être obligés de toujours avoir recours aux données privées, contrairement aux Google et Facebook, qui nous suivent à la trace », explique le PDG Contxtful, Guillaume Bouchard.

Marketing éthique

Fondée en 2017, l’entreprise de 11 employés du Mile-Ex Contxtful a créé un outil appelé ReceptivityTM qui permet de savoir si l’utilisateur d’un appareil intelligent est attentif ou non à la publicité en analysant son comportement sans le traquer.

Alors que les géants du web s’abreuvent de données personnelles pour pouvoir ensuite envoyer leurs publicités ciblées, Contxtful fait classe à part.

« Grâce à notre technologie brevetée, on peut savoir si la personne est attentive à son téléphone sans utiliser la caméra, le micro ou même la géolocalisation », poursuit Guillaume Bouchard.

Jusqu’à présent, les Reitmans et Aviso Conseil ont testé avec succès son invention, mais ce n’est qu’un début, estime celui qui prône un « marketing éthique ».