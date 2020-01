Des défis toujours plus grands

Au-delà d’une école qui est devenue un véritable fourre-tout, les sciences et les connaissances progressent à une vitesse exponentielle et imposent des contenus qui s’adaptent de plus en plus difficilement au temps prescrit pour les matières. C’est pourquoi Gilles Bouchard, un ancien directeur des services éducatifs dans le monde scolaire, est venu à la conclusion qu’il faudrait ajouter une ou deux années supplémentaires à la fréquentation scolaire.

C’est dans un échange sur le projet de loi 40, projet visant à réformer la gouverne scolaire, que l’ex-directeur m’a partagé ses constats et sa vision du nécessaire pour l’éducation. Malgré sa qualité d’ex, il demeure très branché sur l’éducation en étant chargé de cours à l’UQO et jusqu’à tout récemment à l’UQAM, dans les départements de formation des futurs enseignants. Superviseur de stages, il a entretenu des relations professionnelles avec les enseignants et les directeurs d’école depuis le jour où il a quitté le monde de l’administration scolaire.

Ses entrées dans les écoles lui ont permis d’observer un système qui va plutôt bien avec des personnels heureux de leur contribution au cheminement des élèves. Sans prétendre que tout soit parfait, il doute que la réforme portée par le ministre Roberge soit nécessaire pour corriger les lacunes ou pour mieux affronter les défis qui secouent l’éducation.

À son sens, les directions d’établissement ont déjà tous les pouvoirs nécessaires pour assurer à l’école une certaine autonomie et rendre le meilleur service aux élèves. Il est loin d’être sûr qu’une plus grande décentralisation sous contrôle du ministre et la multiplication des paliers consultatifs profiteront mieux à l’élève. Au contraire, il appréhende que le phénomène qu’il a déjà observé s’amplifie, à savoir que les directions d’école seront encore plus absentes des établissements et conscrites à des réunions au centre de services pour s’arracher les ressources et se multiplier les directives. Du coup, le personnel enseignant et leurs collègues seront encore un peu plus abandonnés à eux-mêmes. Il soupçonne d’ailleurs que cette quête de plus grands pouvoirs est plutôt celle de leur fédération que celle des directeurs.

Pour lui, c’est la qualité des personnes, bien avant n’importe quelle structure, qui fait la différence au plan de l’efficience et de l’efficacité. Il se serait attendu à ce que le ministre pousse dans cette direction beaucoup plus que de se perdre dans les méandres d’une restructuration. En cela, il reflète les constats de la recherche confirmant que les changements structurels sont sans effet sur la réussite éducative. Il urge beaucoup plus de recruter des enseignants de qualité et d’accroître les compétences des gestionnaires que de se débarrasser des commissaires.

Gilles Bouchard n’avait que des bons mots pour les commissaires avec lesquels il a travaillé lorsqu’il était cadre. Des gens dévoués participant à de multiples réunions pour refléter aux gestionnaires les sensibilités du milieu. Comme d’autres cadres, il voyait là un filtre qui permettait d’élaborer de meilleurs projets. C’était d’autant plus nécessaire dans son cas, lui l’idéaliste rêveur quelque peu délinquant sur les règles, pour assurer la meilleure éducation à tous les enfants sous la responsabilité de la commission scolaire.

Chose certaine, ce n’est pas la crainte du changement qui le rend médusé devant les intentions du ministre, mais beaucoup plus l’appréhension de l’inutilité d’un tel bouleversement quand il y aurait mieux à faire pour rendre l’école plus efficiente.