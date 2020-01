Des retombées importantes

Le coup d’envoi officiel du 51e Tournoi international Atome Desjardins de Lévis, en cours depuis hier, se donnera ce soir, 19 h 30, à l’aréna de Lévis alors qu’une cérémonie d’ouverture précédera le match opposant les Gouverneurs #1 de Québec Ouest à l’Express Rive-Sud #2 de Lévis, dans la catégorie BB – Ameublement Tanguay & IGA Extra.

Depuis ses débuts en 1970, le TIADL a accueilli des milliers d’équipes. Au sein de ces équipes, les Mario Lemieux, Stéphane Richer, Alain Côté, Philippe Boucher, Alex Tanguay, Simon Gagné, Maxime Talbot, David Desharnais, Steven Stamkos, Tyler Seguin et Samuel Blais ont foulé les patinoires André-Lacroix et de Lévis. Le Tournoi international Desjardins de Lévis génère plus de 900 000 $ en retombées économiques pour la ville de Lévis.

Paroles de jeunes

Photo courtoisie

Me Pierre Rivard (photo de gauche), avocat de la firme Rivard Fournier Avocats, et Gordon Bain (photo de droite), fondateur et président du conseil d’administration du Groupe Océan, ont accepté respectivement la présidence et la vice-présidence d’honneur du 39e souper-bénéfice « Paroles de jeunes » au profit de la Fondation du Centre Psycho-Pédagogique de Québec qui se tiendra le mercredi 26 février à 18 h, aux Espaces Dalhousie du Terminal de croisières de Québec. La soirée permettra à la Fondation d’appuyer l’école St-François dont le mandat consiste à scolariser des élèves manifestant des comportements et des problèmes d’adaptation qui nécessitent une structure, un milieu de vie et des interventions adaptés à leurs besoins. Renseignements : Lily Perron au 418-650-1171, poste 251 ou en consultant le www.fondationcppq.com .

Une aide financière

Photo courtoisie

La Fondation de l’athlète d’excellence (FAEQ) et la Fondation Georges St-Pierre (FGSP) ont souligné les efforts de sept étudiants-athlètes, le 22 janvier, en leur remettant des bourses de 2 000 $. Cinq bourses d’excellence académique ont été remises à des étudiants-athlètes affichant des résultats scolaires d’une moyenne de 80 % et plus. Deux bourses de soutien à la réussite académique et sportive ont aussi été octroyées, favorisant la conciliation des études et du sport de haut niveau. Parmi les boursiers notons, pour leurs excellences académiques : Lucia Gauvin (karaté), 14 ans, de Clermont, Yasmine Kermiche (taekwondo), 18 ans, de Québec, et Mathilde Simard-Lejeune (judo-52 kg), 15 ans, d’Alma. Pour un soutien à la réussite académique et sportive : Andres Esteban Riano Rodriguez (boxe-52 kg), 17 ans, de Lévis (Saint-Jean-Chrysostome). Sur la photo, on retrouve dans l’ordre habituel : Mathilde, Yasmine, Andres et Lucia en compagnie de Georges St-Pierre (au centre).

La cause des femmes

Photo courtoisie

La campagne « Cultiver la santé des femmes », menée par les caissières et les responsables de la Galerie Beauté de Pharmaprix de Lévis (Galeries Chagnon) juste avant les Fêtes, a permis d’amasser des fonds pour la Fondation Jonction pour Elle. Entre autres grâce à la vente des feuilles de l’Arbre de Vie à leur clientèle, une somme de 2039 $ a pu être remise à la Fondation le 9 janvier dernier. Depuis 5 ans, c’est plus de 9000 $ qui ont été recueillis par ces employées qui ont à cœur la cause des femmes victimes de violence conjugale. Sur la photo, Stéphane Thérien, pharmacien propriétaire, ainsi que René Béland, directeur, entourent Michelle Paré, directrice générale de la Fondation Jonction pour Elle.

Anniversaires

Photo courtoisie

Nick Carter (photo), membre des Backstreet Boys, 40 ans... Elijah Wood, acteur américain (Le Seigneur des anneaux), 39 ans... Normand Rochefort, avec les Nordiques de 1980 à 1988, 59 ans... Manon Leblanc, décoratrice, designer, productrice et animatrice... Nicolas Sarkozy, ex-président de la République française, 65 ans... Christian Tétreault, animateur, chroniqueur et auteur, 66 ans... Paul Henderson, le héros de la Série du siècle en 1972, 77 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 28 janvier 2019. Andrew Hebenton (photos), 89 ans, ailier droit qui a joué 8 saisons dans la LNH avec les Rangers de NY (1955-1963)... 2017. Charles Brochu, 84 ans, fondateur des Gouttières Charles Brochu inc.... 2016. Paul Kantner, 73 ans, cofondateur du groupe Jefferson Airplane et Jefferson Starship... 2014. Fernand Leduc, 97 ans, peintre québécois, un des signataires du manifeste Refus global en 1948... 2012. Léo-René Maranda, 79 ans, avocat et criminaliste... 2005. Jean-François Bergeron, 33 ans, nageur longue distance... 2005. Jacques Villeret, 53 ans, comédien français... 2001. Pierre Roche, 83 ans, pianiste, chanteur et compositeur... 2001. Roland Lelièvre, 87 ans, journaliste à la radio à Québec... 1986. Les sept astronautes de la navette spatiale Challenger.