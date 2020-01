Humans au Diamant: explorer les limites du corps humain

La compagnie australienne C!rca ne fait pas dans le cirque traditionnel. Son spectacle Humans, qui se déploiera ce soir, jeudi et vendredi, au Diamant, mélange le cirque, la danse et la gymnastique dans un spectacle qui explore les limites du corps humain.

Humans, qui a été présenté en Australie, en Belgique, aux États-Unis, en France, en Hongrie, en Italie, en Roumanie et au Royaume-Uni, met en vedette dix acrobates.

Photo Pedro Greig

Créé en 2017 à Sydney, le spectacle propose des performances athlétiques, des prouesses artistiques et des prises de risques jamais vues. Humans est une déclaration d’amour à l’humain.

Le Journal de Québec

«C’est un spectacle où dix artistes, connectés entre eux, réalisent des acrobaties complexes et merveilleuses et où ils révèlent leur humanité. Ça vibre de vie, de rythme et d’énergie», a précisé Yaron Lifschitz, directeur artistique de C!rca et créateur de ce spectacle.

Émouvoir le public

L’objectif était de créer quelque chose d’authentique, d’engageant, capable d’émouvoir le public et qui évolue et grandit avec le temps.

Photo Pedro Greig

«Humans est un spectacle qui est très exigeant avec de lourdes charges acrobatiques, aérobiques et cognitives. Les artistes doivent apprendre à bouger à travers tout ça, ne pas avoir l’air de robots, être connectés avec les autres acrobates et amener une énergie contagieuse. Ce sont de bons et de grands défis», a-t-il expliqué.

C!rca a comme particularité de ne pas travailler avec les accessoires de cirque traditionnels. «Je n’aime pas la présence d’accessoires sur scène. On travaille uniquement avec les corps et avec l’espace, et c’est ce que je préfère», a-t-il dit.