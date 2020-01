Mon petit-fils m’inquiète

Comme nous habitons la campagne depuis un an, à l’occasion des Fêtes, nous avons reçu nos enfants et nos petits-enfants à la maison. Même si ce fut un grand moment de bonheur familial partagé, je suis restée avec une petite inquiétude que mon mari ne partage pas, mais sur laquelle je voudrais avoir votre avis.

Mon petit-fils de 4 ans, le fils de mon fils et de ma bru, m’a semblé avoir un comportement bizarre pendant son séjour. Il ne se mêlait ni à sa sœur ni aux deux enfants de ma fille. Il était toujours seul dans son coin à fixer ce qu’il tenait dans ses mains comme si ça allait le sauver d’un naufrage assuré. À table, il fallait le forcer à manger, mais en douce, pour ne pas qu’il fasse une crise.

On parle beaucoup ces temps-ci des troubles du spectre de l’autisme, et comme j’ai lu beaucoup là-dessus, j’aurais envie d’en parler à mon fils. Mais mon mari me l’interdit sous prétexte que ce n’est pas de nos affaires. Aurais-je tort d’insister pour le faire ?

Une mamie inquiète

Si votre niveau d’intimité avec votre fils et sa femme est peu développé, vous devriez vous abstenir. Si c’est le contraire, vous pourriez peut-être, avec une extrême délicatesse dans les termes employés, leur demander si l’attitude de leur fils ne leur semble pas spéciale, mais sans plus. Poser un diagnostic n’est pas de votre ressort et risque de les heurter.